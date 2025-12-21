Wystarczyły dwa miesiące. Reprezentant Polski jednym z bohaterów finału

Norbert Huber w czerwcu został ogłoszony jako nowy zawodnik Wolfdogs Nagoya. Dla środkowego reprezentacji Polski jest to pierwszy zagraniczny klub w karierze.

Po długich przygotowaniach siatkarskie rozgrywki w Japonii wystartowały pod koniec października. Do tej pory drużyna z Nagoi radzi sobie nieźle. Po czternastu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w lidze, mając na swoim koncie dziewięć wygranych meczów. Rozgrywki SV League zostały ostatnio wstrzymane, by zrobić miejsce Pucharowi Cesarza.

Norbert Huber z pierwszym trofeum

Do półfinału tych rozgrywek awansowały dwie drużyny z Polakami w składzie. Norbert Huber był jedną z jaśniejszych postaci Wolfdogs Nagoya, które zwyciężyło 3:0 z JTEKT Stings. Mniej szczęścia miał Bartosz Kurek. Jego Tokio Great Bears prowadziło już 2:0 z Voreas Hokkaido, ale to rywale wygrali po tie-breaku. Na nic zdała się świetna gra Kurka, który zdobył aż 28 punktów.

Finał między Wolfdogs Nagoya a Voreas Hokkaido było zacięte, choć ostateczny wynik na to nie wskazuje. Drużyna reprezentanta Polski lepiej wytrzymywała nerwowo w końcówkach, zwyciężając sety do 23, 22 oraz znów do 23.

Dobry mecz Norberta Hubera

Jak donosi Jakub Balcerzak, Norbert Huber rozegrał bardzo dobry mecz. Zdobył 11 punktów, z czego aż pięć blokiem. Do tego zanotował aż 75 proc. skuteczności w ataku, kończąc sześć z ośmiu otrzymanych piłek.

Gwiazdą tego spotkania był jednak Kento Miyaura. Japończyk również mógł pochwalić się świetną skutecznością - 68%, kończąc 21 z 31 piłek. Dołożył do tego dwa asy serwisowe. Za swoją postawę w całych rozgrywkach został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju.

Norbert Huber został trzecim Polakiem, który wzniósł trofeum za zwycięstwo w Pucharze Cesarza. Osiem lat temu rozgrywki te wygrała drużyna Panasonic Panthers (obecnie występująca jako Osaka Bluteon), w której występował Michał Kubiak. W 2021 roku natomiast z wygranej w Pucharze Cesarza cieszył się Bartosz Kurek, reprezentujący wtedy barwy Wolfdogs Nagoya.