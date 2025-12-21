Powrót na stronę główną

Wystarczyły dwa miesiące. Reprezentant Polski jednym z bohaterów finału

Wielki triumf Wolfdogs Nagoya! Zespół, w którym od tego sezonu występuje Norbert Huber, zdobył Puchar Cesarza. W finale po krótkiej, choć zaciętej walce Wolfdogs pokonało drużynę Vorreas Hokkaido. Dużą rolę odegrał Huber. Imponował zwłaszcza grą blokiem, zdobywając aż pięć punktów. Kolejne sześć dołożył dzięki skutecznym atakom. Wolfdogs Nagoya - Vorreas Hokkaido 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)
$IO Paryz 2024 siatkwka Polska - USA
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Norbert Huber w czerwcu został ogłoszony jako nowy zawodnik Wolfdogs Nagoya. Dla środkowego reprezentacji Polski jest to pierwszy zagraniczny klub w karierze. 

Zobacz wideo Bartosz Bednorz po wygranej Warszawy z Kędzierzynem-Koźlem: Oddychaliśmy rękawami, ale pokazaliśmy, że mamy charakter

Po długich przygotowaniach siatkarskie rozgrywki w Japonii wystartowały pod koniec października. Do tej pory drużyna z Nagoi radzi sobie nieźle. Po czternastu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w lidze, mając na swoim koncie dziewięć wygranych meczów. Rozgrywki SV League zostały ostatnio wstrzymane, by zrobić miejsce Pucharowi Cesarza.

Norbert Huber z pierwszym trofeum

Do półfinału tych rozgrywek awansowały dwie drużyny z Polakami w składzie. Norbert Huber był jedną z jaśniejszych postaci Wolfdogs Nagoya, które zwyciężyło 3:0 z JTEKT Stings. Mniej szczęścia miał Bartosz Kurek. Jego Tokio Great Bears prowadziło już 2:0 z Voreas Hokkaido, ale to rywale wygrali po tie-breaku. Na nic zdała się świetna gra Kurka, który zdobył aż 28 punktów.

Zobacz też: Gigantyczna sensacja! Polski gigant na kolanach

Finał między Wolfdogs Nagoya a Voreas Hokkaido było zacięte, choć ostateczny wynik na to nie wskazuje. Drużyna reprezentanta Polski lepiej wytrzymywała nerwowo w końcówkach, zwyciężając sety do 23, 22 oraz znów do 23. 

Dobry mecz Norberta Hubera

Jak donosi Jakub Balcerzak, Norbert Huber rozegrał bardzo dobry mecz. Zdobył 11 punktów, z czego aż pięć blokiem. Do tego zanotował aż 75 proc. skuteczności w ataku, kończąc sześć z ośmiu otrzymanych piłek.

Gwiazdą tego spotkania był jednak Kento Miyaura. Japończyk również mógł pochwalić się świetną skutecznością - 68%, kończąc 21 z 31 piłek. Dołożył do tego dwa asy serwisowe. Za swoją postawę w całych rozgrywkach został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju. 

Norbert Huber został trzecim Polakiem, który wzniósł trofeum za zwycięstwo w Pucharze Cesarza. Osiem lat temu rozgrywki te wygrała drużyna Panasonic Panthers (obecnie występująca jako Osaka Bluteon), w której występował Michał Kubiak. W 2021 roku natomiast z wygranej w Pucharze Cesarza cieszył się Bartosz Kurek, reprezentujący wtedy barwy Wolfdogs Nagoya.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem