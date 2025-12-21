Stało się! Skra Bełchatów podjęła decyzję ws. trenera

PGE GiEK Skra Bełchatów przez lata stanowiła o sile polskiej siatkówki. Jej koszmar zaczął się od sezonu 2022/2023, kiedy pierwszy raz w historii zabrakło jej w play-offach. Musiała zdefiniować siebie na nowo i przebudować skład. W ostatnich dwóch sezonach Skra była zespołem środka tabeli. Tej jesieni rozpoczęła ofensywę.

Skra wróciła do czołówki, więc przedłużyła umowę z trenerem

Siatkarze z Bełchatowa mają za sobą całkiem dobrą pierwszą połowę fazy zasadniczej, wygrali dziewięć z 13 spotkań. Na liście pokonanych są m.in. Jastrzębski Węgiel, Bogdanka LUK Lublin, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Aluron CMC Warta Zawiercie. Dzięki temu Skra jest na czwartym miejscu w tabeli PlusLigi, ma na koncie 27 punktów. Do prowadzącego PGE Projektu Warszawa traci zaledwie jeden punkt. To jasny sygnał dla rywali, że Skra wraca tam, gdzie było jej miejsce przez lata.

Dobre wyniki Skry to w dużej mierze zasługa odpowiedniego trenera, którym przed sezonem został Krzysztof Stelmach. Po tak dobrej jesieni, po której jest sporo optymizmu w Bełchatowie, władze klubu nie widziały innej możliwości niż przedłużenie umowy ze Stelmachem. Skra potwierdziła w oficjalnym komunikacie, że 58-latek będzie pracował w Bełchatowie do końca sezonu 2026/2027.

"Bardzo dobre wyniki sportowe, profesjonalizm w każdym calu i stworzenie drużyny, w której jeden gra za wszystkich, a wszyscy za jednego – to niewątpliwie efekty pracy trenera Krzysztofa Stelmacha. To może oznaczać tylko jedno – szkoleniowiec zostaje w PGE GiEK Skrze na dłużej!" - przekazała Skra na swojej stronie internetowej.

- Przedłużenie kontraktu z trenerem Stelmachem to dla nas naturalna konsekwencja dotychczasowej współpracy i obranej drogi. Trener potwierdził swoje kompetencje, zaangażowanie oraz pełne zrozumienie tożsamości i ambicji naszego klubu. Cieszy nas, że wizja dalszego rozwoju drużyny jest spójna i że wspólnie chcemy kontynuować proces odbudowy silnej PGE GiEK Skry Bełchatów. Mamy zaufanie do pracy trenera i wierzymy, że stabilizacja na tym stanowisku pozwoli nam konsekwentnie realizować sportowe cele – powiedział Michał Bąkiewicz, prezes Skry.

Sam Stelmach nie ukrywa, że cieszy się, że klub mu ufa. Jest usatysfakcjonowany tym, jak funkcjonuje Skra pod jego wodzą. - To dla mnie jasny sygnał, że kierunek, który wspólnie obraliśmy, jest właściwy. Przed nami wciąż dużo pracy, ale wierzę, że stabilizacja i kontynuacja pozwolą nam konsekwentnie budować drużynę i robić kolejne kroki do przodu - dodał.

Następny mecz Skra Bełchatów rozegra 28 grudnia na wyjeździe, jej rywalem będzie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.