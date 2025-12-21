Fatalne wieści! 20-letnia rewelacja kadry Grbicia z kontuzją

30 maja tego roku Jakub Nowak, wówczas 19-letni siatkarz, zadebiutował w reprezentacji Polski w starciu z Bułgarią w turnieju towarzyskim Silesia Cup. "19-letni środkowy, obecnie zawodnik I-ligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki, grał jakby mecz seniorskiej kadry, nie był dla niego niczym deprymującym. Miał kilka imponujących momentów, zwłaszcza w czwartym secie. Dwa bloki punktowe z rzędu dające Polakom wynik 14:5, następnie dwa punkty atakiem w dalszej części partii i blok, który ją zamknął - Nikola Grbić z jego występu mógł być naprawdę zadowolony. Poradził sobie z presją i pokazał, że może tej kadrze dać naprawdę wiele" - pisał o nim Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl. Potem Nowak grał w Lidze Narodów oraz na mistrzostwach świata.

Kontuzja Jakuba Nowaka

Jakub Nowak przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 dołączył do drużyny KS Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Obok niego w drużynie tej jest trzech środkowych: Daniel Popiela, Damian Radziwon oraz Sebastian Adamczyk. Nowak na razie zagrał w dziewięciu meczach i zdobył czternaście punktów.

Niestety dla klubu z Częstochowy i reprezentacji Polski teraz siatkarza czeka kilkutygodniowa przerwa w grze. Nowak doznał bowiem kontuzji na treningu.

"Podczas poniedziałkowego treningu, skacząc do bloku, Jakub Nowak uległ kontuzji złamania kości paliczka 5 palca, prawej ręki. Zawodnik jest już po zabiegu chirurgicznym i zaczyna rehabilitację, która potrwa 6-8 tyg. Kuba jesteśmy z Tobą i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał klub w serwisie X.

KS Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w dwunastu spotkaniach zdobył osiem punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w PlusLidze.

W tym tygodniu częstochowianie niespodziewanie pokonali u siebie 3:1 ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Cały świat zobaczył, co wyprawia 20-latek z Polski. Jest "bezczelny"

"Nie chcę użyć takiego brzydkiego słowa, więc powiem, że Jakub Nowak wyważył drzwi do reprezentacji Polski - mówi Sport.pl Daniel Pliński. 20-letni siatkarz grający trzy miesiące temu w I lidze miał się tylko pokazać Nikoli Grbiciowi, a teraz ma szansę zostać gwiazdą mistrzostw świata. Nowak jest pozytywnie bezczelny i wszyscy wokół go za to chwalą" - pisała o Nowaku pod koniec lipca tego roku Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl