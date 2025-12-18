25:9! Polski klub z kolejną demolką na KMŚ w drodze do półfinału!

Aluron CMC Warta Zawiercie gra po raz pierwszy w historii na Klubowych Mistrzostwach Świata. Podczas turnieju rozgrywanego w Brazylii ekipa Michała Winiarskiego pokonała na inaugurację gospodarzy - Volei Renata 3:2 (25:19, 25:27, 25:19, 20:25, 16:14). Następnie bez większych problemów rozprawili się z katarskim Al-Rayyan, zwyciężając 3:0 (25:20, 25:19, 25:14).

Dwie wygrane dały Aluronowi prowadzenie w grupie A i realne szanse na awans do półfinału KMŚ. Żeby zrealizować ten cel, trzeba było wygrać z brazylijskim Praia Clube, które w nocy ze środy na czwartek poległo w starciu z Volei Renata 1:3.

To była prawdziwa demolka! Aluron CMC Warta Zawiercie w półfinale KMŚ!

Ostatnie grupowe spotkanie od początku było bardzo wyrównane, a oba zespoły szły "punkt za punkt". Zarówno brazylijskiemu rywalowi, jak i Zawierciu, trudno było odskoczyć na więcej niż jedno oczko. Brakowało dokładności na zagrywce, przez co piłka krążyła od jednego pola serwisowego do drugiego.

Przy stanie 14:14 gra zaczęła układać się na korzyść wicemistrzów Polski. Po chwili Mateusz Bieniek i spółka dali radę wypracować sobie sześciopunktową przewagę nad Brazylijczykami. Tej nie oddali do samego końca pierwszego seta - po 24 minutach gry było 25:19 dla Warty, a awans do półfinału wydawał się być na wyciągnięcie ręki.

Druga odsłona dużo szybciej przyniosła kontrolę Aluronu nad wydarzeniami na parkiecie. Podopieczni Michała Winiarskiego bardzo szybko wyszli na prowadzenie 3:0, a w szeregi rywali zaczęły wkradać się coraz prostsze błędy techniczne.

Przewaga polskiej ekipy rosła z minuty na minutę, a liderem w tym spotkaniu był świetnie punktujący Bartosz Kwolek. W pewnym momencie zrobiło się już 14:4 i w Belem zapowiadało się na pogrom. Ostatecznie drugi set zakończył się wyraźnym triumfem Aluronu 25:14. Trzecia partia także przebiegła po myśli zawiercian. Zwycięstwem 25:14 przypieczętowali awans do najlepszej czwórki globu.

W półfinale Klubowych Mistrzostw Świata Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z drugą drużyną grupy B. Tą została japońska Osaka Blueton, która musiała uznać wyższość włoskiej Perugii. Włosi z kolei zagrają przeciwko brazylijskiemu Volei Renata.

