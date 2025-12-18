Nie do pomyślenia, co spotkało Polaków na MŚ. Aż robi się przykro

Aluron CMC Warta Zawiercie idzie jak burza przez fazę grupową, rozgrywanych w brazylijskim Belem Klubowych Mistrzostw Świata w siatkówce. Polski zespół ma już na koncie dwa zwycięstwa. W pierwszej kolejce pokonał 3:2 Volei Renata, natomiast w ostatnim meczu pewnie, 3:0 zwyciężył z Al-Rayyan.

Pełna dominacja drużyny z Zawiercia

Polacy wygrali z Katarczykami bez straty seta. W pierwszej partii wyróżniał się Mateusz Bieniek, który zanotował kluczowy blok. W ataku błysnął też Bartosz Kwolka. Drużyna z Zawiercia rozkręcała się z każdym kolejnym setem. Drugiego wygrała do 19, a w trzeciej partii zupełnie odjechała Al-Rayyan wygrywając 25:14.

Polski zespół zagrał przy pustych trybunach. Koszmarny widok

Mecze siatkówki w Polsce są pełne kibiców, a zawodnicy mogą liczyć na żywiołowy doping. Sytuacja wygląda nieco inaczej w trakcie rozgrywanego w Brazylii turnieju. Przykry widok pokazały kamery Polsatu Sport. Na trybunach hali w Belem można dostrzec zaledwie kilkadziesiąt osób.

Przed Aluron CMC Warta Zawiercie ostatni mecz fazy grupowej

Być może sytuacja na trybunach poprawi się w ostatnim meczu fazy grupowej. Polacy zagrają bowiem z brazylijskim Praia Clube. Najbliższy rywal Zawiercia wygrał dotychczas 3:0 z Al-Rayyan oraz przegrał 1:3 z Volei Renata. Nasza drużyna jest niepokonana. Z pięcioma punktami przewodzi stawce w grupie.

Początek meczu w czwartek, o godzinie 21 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Do rywalizacji ligowej polski zespół wróci 3 stycznia. Rok w PlusLidze rozpocznie od spotkania z PGE Projekt Warszawa.