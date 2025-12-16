Haniebna decyzja świata ws. Rosji. Jest reakcja polskich władz

24 lutego 2022 roku - tego dnia Rosja zintensyfikowała ataki na Ukrainę. Reakcja Zachodu i wielu organizacji, w tym sportowych, była natychmiastowa. Wykluczyli obywateli, kluby i drużyny państwa agresora z międzynarodowej rywalizacji. Tak postąpiła m.in. FIFA, UEFA, FIS czy FIVB. Ostatnio jednak niektóre instytucje coraz bardziej miękną w sprawie Rosjan i przywracają ich do zawodów, pod pewnymi warunkami. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) ogłosiła kilka dni temu, że od Nowego Roku pozwoli na grę rosyjskich i białoruskich młodzieżowych reprezentacji siatkówki, a także siatkówki plażowej w turniejach FIVB. Ba, będą one mogły występować pod własną flagą i z własnym hymnem. To mocno oburzyło Ukrainę, ale nie tylko ją.

Polska wspiera Ukrainę w sprawie wykluczenia Rosjan

Nasi wschodni sąsiedzi natychmiast zareagowali na decyzję FIVB. Oczywiście mają świadomość, że najpewniej wiele nie zdziałają, ale nie zamierzają odpuszczać. - Pewne jest, że złożymy oświadczenie do FIVB. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że szanse na jakikolwiek efekt są nikłe - mówił Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej (UVF), cytowany przez sport24.ru. - Nie jest tajemnicą, że Rosjanie wywierają wpływ na większość z 202 krajowych związków zrzeszonych w FIVB. Jak? Stosują zachęty finansowe. Dlatego też brak porozumienia z innymi europejskimi federacjami będzie jak kropla w morzu, całkowicie bez znaczenia - mówił.

Mimo wszystko Ukraina może pochwalić się wsparciem ze strony kilku państw. Jak się okazuje, wśród nich znalazła się Polska! - Mamy pełne poparcie czterech stowarzyszeń krajowych. Mowa o Polsce, Litwie, Łotwie, a także o Estonii. Prowadzimy również negocjacje z innymi państwami - ujawnił działacz. Ukrainiec zdradził, że jego ojczyzna się nie podda i spróbuje zrobić wszystko, by jednak Rosjanie i Białorusini do sportowej rywalizacji nie zostali dopuszczeni, nawet młodzieżowe drużyny. - Na razie nie rezygnujemy z żadnych środków - od odmowy udziału w zawodach po demonstracyjne gesty protestu - podkreślał.

Rosjanie opuścili już sporo imprez sportowych

Od marca 2022 roku Rosjanie nie wystąpili w żadnym z oficjalnych turniejów, zarówno seniorska, jak i młodzieżowa kadra. Tę pierwszą ominęły m.in. igrzyska olimpijskie z 2024 czy tegoroczne mistrzostwa świata na Filipinach. W tej drugiej imprezie tytuł zdobyli Włosi. W finale pokonali sensację mundialu, Bułgarię. Brązowy medal wywalczyła Polska. Złoto Biało-Czerwoni zgarnęli za to na mistrzostwach Europy 2023. Rosjan na tej imprezie również zabrakło.