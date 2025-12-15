Kapitalne wieści dla kibiców! Media: Polska zorganizuje kolejny wielki turniej

Liga Narodów w 2025 roku zakończyła się dla reprezentacji Polski wielkim sukcesem. Nasi siatkarze wygrali w finale z mistrzami świata, reprezentacją Włoch 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). To drugi triumf Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach. MVP całego turnieju wybrano Jakuba Kochanowskiego. To nie jedyny medal jaki zawisł na szyjach naszych siatkarzy w 2025 roku. Polacy zdobyli też brąz podczas mistrzostw świata.

Świetne wieści dla kibiców siatkówki. Polska organizatorem wielkiego turnieju

Siatkarskich emocji nie będzie brakować również w 2026 roku. Imprezą docelową będą mistrzostwa Europy. Polacy to aktualni mistrzowie starego kontynentu. Obrona tytułu będzie miała wyjątkowe znaczenie. Zwycięstwo da bowiem bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Biało-Czerwoni będą bronić tytułu także w rozgrywkach Ligi Narodów. Według informacji Edyty Kowalczyk z Przeglądu Sportowego Onet wszystko wskazuje na to, że polskich fanów czekają dodatkowe emocje na trybunach.

- Ptaszki ćwierkają, że polscy kibice będą mieć prezent w 2026 r. w postaci drugiego turnieju Ligi Narodów mężczyzn w Polsce. Gdzie? Raczej nie w Gdańsku, bo tam o niczym nie wiedzą [...] Może gdzieś na południu Polski - przekazała w programie "Misja Siatka" Edyta Kowalczyk.

Liga Narodów przedsmakiem wielkich siatkarskich emocji

Siatkarze rozpoczną walkę o pierwsze punkty w Lidze Narodów 8 czerwca. Dla trenera Grbicia będzie to doskonała okazja na dokonanie przeglądu kadry przed mistrzostwami Europy, które startują 9 września.

Siatkarska Liga Narodów w 2017 roku zastąpiła rozgrywki Ligi Światowej. Polacy to dwukrotni triumfatorzy rozgrywek, nasz zespół aż sześć razy stawał na podium.