24:2! Największa sensacja ligi się nie zatrzymuje! Ósma wygrana z rzędu

UNI Opole jest jedną z największych pozytywnych niespodzianek bieżącego sezonu Tauron Ligi. Siatkarki wygrały siedem spotkań z rzędu. Najbardziej cennymi skalpami są wyjazdowe zwycięstwa nad BKS-em Bielsko Biała i Budowlanymi Łódź - pretendentkami do walki o medale. Opolanki pokonały obie te drużyny bez straty seta!

Na liście drużyn, które uległy UNI, znajdują się również siatkarki LOS-u Nowy Dwór Mazowiecki, Sokoła Mogilno, Stali Mielec, Chemika Police oraz #VolleyWrocław. Tylko mogilanki i policzanki były w stanie urwać wiceliderkom jednego seta. W meczu 10. kolejki Tauron Ligi naprzeciwko Opolanek stanęła drużyna Metalkas Pałacu Bydgoszcz, które z bilansem 5-4 zajmują miejsce w środku stawki.

Drobne problemy opolanek

W pierwszym secie faworytki szybko wyszły na kilkupunktowe prowadzenie. UNI prowadziło 8:5 po długiej wymianie i skutecznym ataku rozgrywającej Margaret Speaks. Opolanki utrzymywały dystans, a nawet powiększały przewagę - w szczytowym momencie było 16:11 po bloku Uxue Guerecy na Victorii Foucher.Wtedy pierwsze skrzypce zaczęła grać Wiktoria Makarewicz, która na swoje barki wzięła odrabianie strat - po jej ataku było 22:22. Gospodynie jednak nie utrzymały nerwów na wodzy podczas gry na przewagi. Popełniony błąd sprawił, że pierwszy set padł łupem siatkarek UNI - 28:26.

Druga partia zaczęła się drobnego prowadzenia Pałacu, ale chwilę później opolanki wyszły na prowadzenie 5:3. Bydgoszczanki w tym secie stać było jedynie na wyrównaną walkę w początkowej fazie seta. Od skutecznego ataku Marty Pol na 8:8 na parkiecie istniały już tylko przyjezdne.Szybko zrobiło się 15:10 dla UNI, a w tej partii pierwsze skrzypce grała weteranka, Katarzyna Zaroślińska-Król. Po kolejnej serii punktów zrobiło się już 22:14 i jasnym się stało, że już zaraz będzie 2:0 w setach. Partię zakończyła Zaroślińska-Król. Pałac zdobył zaledwie 15 punktów w tym secie.

Wiceliderki się umacniają

W trzecim secie znów przez większą część seta prowadziła drużyna z Opola. Tym razem szalała Guereca, która tylko w tym secie zdobyła 6 punktów. Bydgoszczanki szukały swoich szans, ale nie były w stanie nawet zbliżyć się do rywalek. Błąd Marty Łyczakowskiej sprawił, że UNI prowadziło już 16:11. Pięciopunktowa przewaga utrzymała się do końca partii. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana Meksykanka Uxue Guereca, która zdobyła 15 punktów.

Tym samym UNI Opole umocniło się na drugim miejscu w tabeli Tauron Ligi. Liderują mistrzynie Polski, siatkarki Developresu Rzeszów - ostatnia drużyna, która pokonała opolanki ma o punkt więcej, ale swój mecz 10. kolejki zagra dopiero jutro. W hali Podpromie odbędą się derby województwa podkarpackiego, a po drugiej stronie siatki stanie drużyna ITA Tools Stali Mielec.