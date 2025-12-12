Przełomowy dzień dla Rosji. Hańba na wieki

FIVB dotychczas twardo stała za tym, by drużyny z Rosji i Białorusi nie były dopuszczone do rywalizacji międzynarodowej. Była mowa o klubach, drużynach młodzieżowych i pierwszych reprezentacjach. Nie było rosyjskich i białoruskich siatkarzy w meczach Ligi Narodów czy też Ligi Europejskiej, na mistrzostwach Europy i świata oraz igrzyskach olimpijskich. Do tego Rosja straciła prawo organizacji MŚ w 2022 r. przez agresję na Ukrainę, turniej przejęła Polska ze Słowenią.

Jest decyzja FIVB ws. Rosji i Białoruś

Wygląda na to, że Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej zaczyna się uginać ws. rosyjskich i białoruskich drużyn. Na posiedzeniu Rady Administracyjnej FIVB w Lozanie zapadła haniebna decyzja, by przywrócić na arenę międzynarodową młodzieżowe zespoły z Rosji i Białorusi w narodowych barwach, pod własnymi flagami i z hymnami państwowymi. Zostaną dopuszczeni od 1 stycznia 2026 r.

Decyzja FIVB została wydana 5 grudnia. Wyprzedziła zatem MKOl i jego zalecenia odnośnie młodych sportowców z Rosji i Białorusi. 11 grudnia nakazano dopuszczenie ich do rywalizacji międzynarodowej jako reprezentantów swoich krajów w olimpijskich sportach indywidualnych i drużynowych.

Wiadomość o decyzji światowej federacji dotarła już do Rosjan. Uważają, że FIVB i MKOl dokonały ważnego kroku do przywrócenia sprawiedliwej i uczciwej rywalizacji sportowej na świecie.

"Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję FIVB i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która znosi ograniczenia dla rosyjskich reprezentacji młodzieżowych i przywraca naszym sportowcom prawo do uczciwej i otwartej rywalizacji na arenie międzynarodowej. To ważny krok w kierunku przywrócenia sprawiedliwego traktowania sportu w ramach prawnych, gdzie talent, ciężka praca i wyniki sportowe pozostają najważniejszymi kryteriami. Dla naszych młodych siatkarzy to nie tylko okazja do udziału w turniejach pod rosyjską flagą i hymnem - to sygnał, że sport znów staje się przestrzenią dialogu, a nie narzędziem nacisku. Jesteśmy przekonani, że rosyjskie drużyny będą godnie reprezentować kraj i prezentować wysoki poziom siatkówki" - oświadczył Stanisław Szewczenko, prezes Wszechrosyjskiej Federacji Siatkówki.

Seniorskie drużyny Rosji i Białorusi w siatkówce wciąż są zawieszone przez FIVB. To oznacza, że nie wezmą udziału w Lidze Narodów i Lidze Europejskiej w 2026 r. Nie zagrają też na mistrzostwach Europy, nie brały udziału w kwalifikacjach.