To była deklasacja. Tak polski klub rozpoczął rywalizację w Lidze Mistrzów

Projekt Warszawa ostatnio dobrze sobie radzi w PlusLidze. Zespół wygrał pięć spotkań i z tę dobrą energię chcieli przenieść na siatkarską Ligę Mistrzów. W pierwszej kolejce warszawianie mierzyli się z Volley Haasrode Leuven.
To było pierwsze starcie tych dwóch zespołów. To starcie na początku było bardzo zacięte. Choć siatkarzom Projektu udało się odskoczyć na dwa "oczka" (5:3), rywale szybko doprowadzili do wyrównania (5:5). Jednak później plusligowy klub zanotował fenomenalną serię - na osiem akcji wygrali sześć, co pozwoliło im odskoczyć na wynik 11:7.
Później tę przewagę jeszcze powiększyli do ośmiu "oczek" (20:12). Dzięki temu wygrali tę partię 25:17. Na szokujące zakończenie tego seta zdecydował się rozgrywający Projektu - Michał Kozłowski, który zamiast rozegrać drugą piłkę, postanowił z niej zaatakować, co wprawiło w osłupienie nie tylko rywali, ale także jego kolegów.
Drugi set rozpoczął się dosyć niespodziewanie, bo od wyniku 1:0 zawodnicy Volley Haasrode Leuven wygrali pięć akcji z rzędu i zbudowali przewagę 1:5. Nie trwałą ona jednak zbyt długo, bo po chwili tablica pokazywała wynik 6:6. Projekt jednak na tym nie poprzestał, bo po chwili prowadzili już 12:7.
Rywale szukali słabych punktów u przeciwnika, co nawet im się udawało - wygrali trzy akcje z rzędu, niwelując straty do dwóch "oczek" (12:10). Jednak w końcówce to siatkarze Projektu pokazali, że są mocniejsi i rozbili rywali do 17.
W trzecim secie zawodnicy Projektu dopełnili formalności i wygrali 25:20.