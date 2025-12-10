Siatkarka zasłabła w trakcie meczu. Jest komunikat. "Potwierdziła się diagnoza"

Angelika Gajer nie była w stanie dokończyć emocjonującego meczu Tauron Ligi pomiędzy ŁKS-em Commerecon Łódź a LOTTO Chemikiem Police. Rozgrywająca łódzkiej drużyny w przerwie między trzecim a czwartym setem nagle zasłabła, a wokół niej pojawili się medycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki DevelopRes Rzeszów pokonały Metalkas Pałac Bydgoszcz. Aleksandra Szczygłowska: Porażka w Lidze Mistrzyń nas zabolała

Klub informuje. "Czuje się już dobrze"

Zawodniczka po interwencji lekarzy została przeniesiona na nosze, dostając od kibiców mnóstwo otuchy i owację na stojąco. W środę klub z Łodzi wydał komunikat, w którym czytamy:

"Po kilkunastu minutach rozgrywająca wróciła do hali i obejrzała końcówkę meczu.

Następnego dnia Łódzka Wiewióra przeszła serię badań, które na szczęście nie wykazały nic niepokojącego. Potwierdziła się wstępna diagnoza, że osłabienie Angeliki wynikało ze zmęczenia i dużej intensywności fizycznej oraz stresowej podczas meczu.

Sama rozgrywająca przyznała, że czuła już niepokojące objawy w trzecim secie, ale bardzo chciała pomóc zespołowi, więc została na boisku. To pokazuje, jak ambitną zawodniczką jest Angelika, ale zarazem daje obraz, że nie można lekceważyć sygnałów alarmowych.

Zawodniczka obecnie czuje się już dobrze, nie ma żadnego zagrożenia dla jej zdrowia, a lekkie osłabienie powoli mija. Sztab szkoleniowy i medyczny na bieżąco monitoruje stan Angeliki i będzie podejmował dalsze kroki, co do obciążenia treningowego i występie w meczu naszej rozgrywającej".

Dramatycznie wyglądające sceny tym razem napędziły tylko strachu. Na szczęście przytomna interwencja medyków sprawiła, że Gajer nie stało się nic poważniejszego. Mimo nieoczekiwanej absencji rozgrywającej, ŁKS wygrał 3:2 (25:19, 30:28, 19:25, 22:25, 15:8).

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU