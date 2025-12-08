Dramatyczne sceny w Tauron Lidze. Siatkarka zasłabła. "Nie będzie w stanie"

Poprzedni sezon Tauron Ligi był niezwykle emocjonujący. Do końca o tytuł biły się Developres Rzeszów i ŁKS Commercecon Łódź. Ostatecznie górą była pierwsza z ekip. Wygrała wszystkie trzy finałowe spotkania. Obecna kampania to już nowa historia. Łódzka drużyna wierzy, że uda jej się zrewanżować za poprzedni sezon i tym razem tytuł powędruje na jej konto. Zbliżyć do tego celu miał ją poniedziałkowy mecz z Chemikiem Police. I ostatecznie plan zrealizowała, ale nie brakowało zwrotów akcji, a także dramatycznych scen. Bohaterką jednej z nich została Angelika Gajer.

Zobacz wideo Paweł Halaba komentuje wygraną mistrza Polski z Indykpolem AZS-em Olsztyn

Angelika Gajer zasłabła. Potrzebna była pomoc medyczna

Rozgrywająca łódzkiego zespołu nie była w stanie dokończyć spotkania. Powód? W przerwie między trzecim a czwartym setem Gajer najprawdopodobniej zemdlała. Nie było widać samego pogorszenia stanu jej zdrowia, ale nagle realizator pokazał, jak siatkarka leży przy ławce rezerwowych, a wokół niej pojawili się lekarze. Zaczęli przykładać lód do jej karku, co sugerowało, że zawodniczka chwilę wcześniej mogła stracić przytomność. W momencie, kiedy kamerzysta zaczął nagrywać cały incydent, była już świadoma.

- Wygląda na to, że nie będzie w stanie kontynuować tego spotkania. To też na pewno duże wyzwanie przed Wiktorią Kowalczyk, drugą rozgrywającą. Oby to nie było nic poważnego. Oczywiście życzymy jej dużo, dużo zdrowia, jak wszystkim zawodnikom i zawodniczkom - mówili komentatorzy Polsatu Sport. Ostatecznie medycy przenieśli ją na nosze i wyprowadzili z hali. Gajer pożegnali oklaskujący ją kibice. Jak na razie nie wiadomo, co dokładnie zaszło przy ławce rezerwowych ŁKS-u i czy było to coś poważnego. Klub jeszcze się do tego nie ustosunkował. Miejmy nadzieję, że był to wyłącznie jednorazowy incydent.

Rollercoaster w meczu Tauron Ligi

Mimo absencji Gajer łódzka drużyna odniosła zwycięstwo. Mecz był niezwykle szalony. Pierwsze dwa sety wygrał ŁKS i wydawało się, że pewnie zmierza po wygraną. W kolejnych dwóch partiach doszło jednak do zwrotu i wysokie aspiracje na triumf zgłosiły siatkarki z Polic. To one zwyciężyły w tych setach. O wszystkim zadecydował tie-break - triumfował ŁKS.