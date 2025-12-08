Była gwiazda PlusLigi poważnie chora. Klub przekazał koszmarną wiadomość

"Sam, jesteśmy z Tobą. Po rutynowym badaniu u Sama Deroo zdiagnozowano chorobę onkologiczną i przejdzie on chemioterapię. Nasz kontrakt z zawodnikiem pozostaje ważny, a on zostaje z drużyną, razem z nami. Wszystkie nasze myśli są z Samem i modlimy się o jego powrót do zdrowia. Razem będziemy walczyć z tą chorobą" - czytamy w komunikacie Lokomotiwu Nowosybirsk.

We wrześniu Deroo i spółka nas zachwycili

Siatkarska społeczność trzyma kciuki za Belga, by ten wygrał najważniejszy mecz w karierze. Jeszcze niedawno byliśmy zachwyceni tym, co na mistrzostwach świata pokazywała jego reprezentacja. Belgowie dotarli do ćwierćfinału imprezy rozgrywanej na Filipinach, a Deroo był jej kapitanem. Na tym etapie turnieju odpadli z Włochami - późniejszymi triumfatorami zmagań.

Trzeba jednak pamiętać, że w fazie grupowej Deroo i spółka znaleźli sposób na Italię, wygrywając 3:2. Zajęli wówczas pierwsze miejsce w grupie.

Jeśli chodzi o karierę klubową, to od 2022 roku doświadczony siatkarz jest związany z Rosją. Najpierw był zawodnikiem Zenita Kazań, a następnie przeniósł się do Lokomotiwu Nowosybirsk.

Deroo dobrze znany kibicom w Polsce. Grał w PlusLidze

Poza Rosją i ojczyzną Deroo występował także m.in. w najmocniejszych europejskich ligach - we Włoszech i w Polsce. W naszym kraju nie trzeba go nikomu szerzej przedstawiać. Pamiętamy go doskonale z gry dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w latach 2015-2019 oraz Asseco Resovii Rzeszów (2021-2022).

Z ekipą z Kędzierzyna-Koźla wywalczył trzy mistrzostwa Polski i dwa puchary kraju. Odszedł z klubu niedługo przed jego największymi sukcesami - trzema triumfami w Lidze Mistrzów.