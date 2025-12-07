Była końcówka pierwszego seta meczu 10. kolejki PlusLigi: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów. Goście niespodziewanie prowadzili aż 23:18 i wydawało się, że są na znakomitej drodze, by wygrać pierwszego seta. Wtedy gospodarze zdobyli aż sześć punktów z rzędu, głównie dzięki świetnym serwisom przyjmującego Jakuba Szymańskiego i było 24:23! Drużyna prowadzona przez francuskiego trenera Huberta Henno odpowiedziała dwoma punktami z rzędu i miała piłkę setową. Nie wykorzystała jej jednak, a ZAKSA wygrała trzy akcje z rzędu i zwyciężyła 27:25.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Nowakowski wrócił do gry w siatkówkę. Zadebiutował na boisku w meczu z mistrzem Polski

ZAKSA przegrywała 18:23. Potem stało się to

Goście w drugim secie szybko wypracowali przewagę (6:2, 13:7), a potem utrzymali ją do samego końca. W trzeciej partii zdecydowanie lepsza była ZAKSA. W czwartym secie gorzowianie wygrywali 12:11 i od tego momentu zupełnie stanęli. Przegrali pięć punktów z rzędu i potem już nie byli w stanie doprowadzić do emocji. W efekcie ZAKSA wygrała 3:1 i przełamała serię aż pięciu z rzędu meczów w PlusLidze, w których grała tie-breaka! (wygrane 3:2 z Barkomem, Resovią i Ślepskiem i przegrane 2:3 z Treflem i AZS-em Olsztyn).

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Kamil Rychlicki - 25 (wybrany też MVP meczu) oraz Jakub Szymański (18.), a dla przegranych Mathis Henno (19.) i Kamil Kwasowski (17.). Gospodarze mieli przewagę w skuteczności efektywnego ataku (40-29 proc.).

"Kamil Rychlicki - TOP! Nie wiem, gdzie ZAKSA byłaby obecnie bez Kamila Rychlickiego, ale z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, iż to jeden z najlepszych zawodników fazy zasadniczej rozgrywek PlusLigi! Dziś: 56% skuteczności w ataku (23/41), 41% efektywności w ataku. Od początku sezonu: 50% w ataku (180/358), 39% efektywności w ataku" - napisał w serwisie X Jakub Balcerzak, znany miłośnik siatkówki.

ZAKSA po tej wygranej w 10 meczach ma 16 punktów i zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli PlusLigi. Gorzowianie z 7 punktami w 11 spotkaniach są na 11. pozycji.

Zobacz także: Zaskakujące decyzje Fornala i Kochanowskiego ws. przyszłości! To się rzadko zdarza

Dziewięciokrotni mistrzowie Polski w następnej kolejce zagrają na wyjeździe z drużyną PGE Projekt Warszawa (14 grudnia, godz. 17.30). Cuprum Stilon Gorzów zmierzy się u siebie z mistrzem Polski - Bogdanką Luk Lublin (14 grudnia, godz. 14.45).

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (27:25, 21:25, 25:20, 25:19)