Dramat reprezentanta Polski. Natychmiast podbiegli do niego koledzy

Norbert Huber pojechał z kadrą na mistrzostwa świata 2025 na Filipiny, gdzie wywalczył brązowy medal. Więcej niż o jego umiejętnościach sportowych, mówiło się wówczas o jego opinii na temat organizacji imprezy. - Pada deszcz, aura nie jest super. Poza tym jest bardzo wilgotno. Wszędzie jest zimno w pomieszczeniach i są miejsca, gdzie niezbyt dobrze pachnie. Więc ogólnie na razie średnie odczucia co do Filipin, co do naszego pobytu tutaj - narzekał, za co spotkała go krytyka.

Po mundialu wyjechał do Japonii i rozpoczął pierwszą zagraniczną przygodę w karierze. Dołączył do Wolfdogs Nagoya, klubu, w którym w przeszłości występował Bartosz Kurek. Szybko się zaaklimatyzował, ale jego drużyna nie radzi sobie najlepiej. W SV League plasuje się na czwartej lokacie z dziewięcioma zwycięstwami i aż pięcioma porażkami. Jedną z przegranych drużyna Hubera zaliczyła w niedzielny poranek, a sam Polak dobrze tego spotkania wspominać nie będzie.

Norbert Huber kontuzjowany. Nagoya przegrywa kolejny mecz

Tego dnia Wolfdogs Nagoya mierzyła się z JTEKT Stings Aichi. Było to drugie starcie tych drużyn w przeciągu doby. W sobotę górą był JTEKT i to aż 3:1. Solidny występ zanotował wówczas Huber, ale to nie wystarczyło, by zwyciężyć. Zdobył siedem punktów atakiem, co dało mu 54-procentową skuteczność. Dodatkowo pięć razy skutecznie zablokował rywali i raz zaserwował asa. W niedzielę Wolfdogs chcieli się zrewanżować rywalom, ale się nie udało.

Na domiar złego urazu nabawił się Huber. O wszystkim poinformował Jakub Balcerzak na X. Pech dopadł Polaka w trzecim secie przy stanie 8:8. "Kontuzja środkowego reprezentacji Polski Norberta Hubera w trwającym właśnie ligowym meczu z JTEKT Stings... Nasz zawodnik, najprawdopodobniej, ze skręconym stawem skokowym, zdrówka!" - pisał, dodając też zdjęcie leżącego na parkiecie Polaka. Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje w sprawie stanu zdrowia naszego reprezentanta.

Druga porażka z rzędu dla Wolfdogs

Ostatecznie Wolfdogs przegrali ponownie z rywalami. Najbardziej wyrównany był drugi set, w którym JTEKT wygrał, ale dopiero po grze na przewagi - 32:30. Najbardziej jednostronna była natomiast pierwsza partia, w której drużyna Hubera wywalczyła ledwie 16 punktów. Ostateczny wynik niedzielnego meczu JTEKT z Wolfdogs to 3:1 (25:16, 32:30, 23:25, 25:21). JTEKT awansował na trzecią lokatę w tabeli, a więc jest tuż przed ekipą z Nagoyi.