Zaskakujące decyzje Fornala i Kochanowskiego ws. przyszłości! To się rzadko zdarza

Aluron CMC Warta Zawiercie stała się jedną z najmocniejszych siatkarskich drużyn w kraju. W 2024 roku zdobyli Puchar oraz Superpuchar Polski, natomiast w PlusLidze zakończyli zmagania na drugim miejscu, przegrywając finałową serię z Jastrzębskim Węglem. Rok później na krajowym podwórku lepsza okazała się drużyna Bogdanki Luk Lublin, zaś w finale Ligi Mistrzów w tie-breaku lepsza okazała się Perugia.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Nowakowski wrócił do gry w siatkówkę. Zadebiutował na boisku w meczu z mistrzem Polski

W tym sezonie Warta również celuje wysoko. Prowadzi w tabeli PlusLigi, a jako finalista Ligi Mistrzów znajdują się w gronie faworytów do zdobycia tego trofeum. Jest też jedyną polską drużyną, która weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Z tak mocną drużyną, klubowa gablota może się szybko wypełnić.

Fornal i Kochanowski do

O przymiarkach do transferowych hitów pisaliśmy już w zeszłym tygodniu. W Zawierciu od przyszłego sezonu mają występować Tomasz Fornal oraz Jakub Kochanowski. Fornal obecnie występuje w barwach tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara, natomiast Kochanowski rozgrywa swój drugi sezon w drużynie PGE Projektu Warszawa. Prywatnie reprezentanci Polski są dobrymi przyjaciółmi, a razem występowali już w SMS-ie Spała.

Prezes klubu, Kryspin Baran, nie komentował doniesień dotyczących poszczególnych zawodników. Potwierdził jednak, że wszystko planowane jest z odpowiednim wyprzedzeniem. "Jak byśmy nie myśleli na tyle do przodu, to byśmy zostali w tyle" - stwierdził w rozmowie ze Sportowymi Faktami.

Wszystko wskazuje na to, że Fornal oraz Kochanowski faktycznie zostaną siatkarzami Warty. TVP Sport potwierdza, że do tych transferów dojdzie po zakończeniu sezonu 2025/26. Co więcej, przedłużona może zostać również umowa Aarona Russella. Amerykański przyjmujący występuje w Zawierciu od zeszłego sezonu.

W Zawierciu na lata

Nietypowa za to jest długość kontraktów, które Fornal i Kochanowski mają podpisać z zespołem z Zawiercia. Działacze Warty budują drużynę nie tylko na najbliższy sezon. Mateusz Bieniek oraz Bartosz Kwolek podpisali kontrakty do 2029 roku. O sezon dłuższą umowę zawarł z klubem trener Michał Winiarski. Dwaj czołowi reprezentanci Polski mogą liczyć na podobną długość kontraktów,

Kryspin Baran nie ukrywa, że pragnie zbudowania mocnej drużyny nie tylko na sezon, ale na najbliższe kilka lat. W siatkówce standardem są umowy roczne. Warta rozwija się na wielu płaszczyznach, szukając perfekcji w każdym calu. Nic dziwnego więc, że właśnie w Zawierciu stawia się na rzadko spotykane w tym sporcie rozwiązania.

Aluron CMC Warta Zawiercie prowadzi w tabeli PlusLigi. Podopieczni Michała Winiarskiego wygrali dziewięć z trzynastu spotkań i wyprzedzają Bogdankę Luk Lublin o siedem punktów. Zawiercianie rozegrali kilka meczów awansem ze względu na zbliżający się występ w Klubowych Mistrzostwach Świata. Impreza odbędzie się w drugiej połowie grudnia w brazylijskim Belem.