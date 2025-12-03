Skra znowu jest wielka? Imponujące zwycięstwo w PlusLidze

Jeszcze dwa lata temu mecz Aluron CMC Warty Zawiercie z PGE Skrą Bełchatów nie budziłby większych emocji i prawdopodobnie skończyłby się łatwym zwycięstwem tych pierwszych. Obecnie jednak wielokrotni mistrzowie Polski są w naprawdę dobrej formie. W tym sezonie zdołali w ostatnich tygodniach pokonać m.in. obrońców tytułu, czyli Bogdankę LUK Lubin, a także ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle czy Jastrzębski Węgiel. "Skra znowu jest mocna" - można usłyszeć w środowisku PlusLigi.

Zacięta rywalizacja w hicie PlusLigi

Oczywiście faworytem środowego starcia wciąż była Aluron CMC Warta Zawiercie, która jako lider tabeli PlusLigi wygrała 8 z 11 poprzednich spotkań. Kibice jednak mieli w głowie to, co wydarzyło się w ubiegły weekend. Ekipa Michała Winiarskiego sensacyjnie przegrała na wyjeździe z Treflem Gdańsk. To był sygnał, że zawiercianie nie są jeszcze w najwyższej formie. A Skra widocznie to dostrzegła i wygrała pierwszego seta w środowym spotkaniu.

Niedługo później Skra była o krok od wyjścia na prowadzenie 2:0, miała nawet setbola. W końcówce drugiej partii nie była jednak w stanie zatrzymać Bartosza Kwolka, którego sprytne uderzenia po bloku pozwalały Warcie wychodzić z opresji. Co się jednak uciecze, to nie odwlecze, bo już kolejny set (choć nie bez trudów) faktycznie padł łupem gospodarzy. W tamtym momencie należało zdecydowanie wyróżnić atakującego Arkadiusza Żakiety, który był wręcz piorunująco skuteczny.

Jak się okazało: trzeci z rzędu set grany na przewagi wykończył fizycznie siatkarzy z Zawiercia. Bo w czwartej partii nie byli już sobą. Skra wygrała ją 25:18, z łatwością zamykając cały mecz. Jej bilans w tym sezonie to już siedem zwycięstw oraz dwie porażki. W ligowej tabeli tracą do lidera, czyli właśnie Aluron CMC Warty, tylko trzy punkty, ale mają też trzy mecze rozegrane mniej.

PGE Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (28:26, 27:29, 28:26, 25:18)