Zawrzało po tym, co zrobił Fornal. Poszli po bandzie. "Mamy cię dość, odejdź"

- Poziom ligi tureckiej jest zdecydowanie niższy niż w Polsce. Każda drużyna, do której jechało się w PlusLidze, mogła z tobą wygrać, jeśli wystarczająco się nie skoncentrowałeś. W Turcji jest jednak kilka ekip, które nie mają z nami szans, jeśli zagramy na swoim poziomie - powiedział Tomasz Fornal, który latem trafił do Ziraatu Ankara. I chyba tymi słowami zdenerwował kibiców, którzy teraz skrupulatnie śledzą każdy jego ruch.

Tomasz Fornal znowu podpadł w Turcji. Sceny na parkiecie

We wtorek stołeczna drużyna rywalizowała z Galatasaray. A w mediach społecznościowych opublikowano klip z tego meczu, gdzie widać, jak po ataku rywali reprezentant Polski wścieka się na libero Berkaya Bayraktara za nieudaną próbę odbicia piłki. Polski przyjmujący wściekał się, albowiem tor lotu piłki zwiastował, że wypadnie ona poza pole gry na aut. Fornal pod wpływem emocji nie najlepiej potraktował kolegę z szatni.

To nie spodobało się tureckim kibicom. "Postawa Fornala w stylu: "Ta liga na mnie nie zasługuje' naprawdę mnie drażni. Ma w drużynie Nimira Abdela-Aziza, Trevora Clevenota, u rywali grają Jean Patry, najlepszy francuski siatkarz, i Stephen Maar. Czy tylko ty jesteś warty czegokolwiek? Nie wiem, mamy cię już dość, odejdź" - napisała jedna z fanek.

Kibice bez litości dla Tomasza Fornala. "Jedź do Polski"

"Mimika twarzy Berkaya jest szalona. Ma rację, o co całe to zamieszanie?"; "Myślałem, że (Bayraktar - red.) umrze, Fornal się uniósł", "Nikt nie potrafi bronić tak dobrze jak Berkay. Spójrz na reakcję, jaką wywołał. To jakiś żart.", "Fornal zapomniał wziąć tabletek uspokajających", "dobra, Fornal, odejdź, nie pozwolimy Polakowi zjeść naszego Berkaya", "no dobrze, jedź do Polski, rozumiemy, że jesteś niezadowolony, ale nie możesz być taki zimny "- takie też komentarze pojawiły się pod wpisem.

"Fornal to człowiek, który w trakcie meczu żyje dziwnymi emocjami, Myślę, że ma z tym problemy, ale Berkay musi się do tego przyzwyczaić, drużyną z najbardziej emocjonalnymi zawodnikami i trenerami w lidze jest Ziraat" - dodał inny użytkownik. W tej sytuacji praktycznie wszyscy fani stanęli po stronie libero.

Mimo tego spięcia na parkiecie później Ziraat pokazał zespołowość i w hitowym starciu pokonał Galatasaray 3:2 (25:21, 23:25, 25:22, 18:25,15:11) - Polak zdobył 14 pkt, tak jak Clevenot, a aż 34 pkt dołożył Abdel-Aziz. Dzięki temu po ośmiu kolejkach dalej jest niepokonany i prowadzi w tabeli z 23 punktami.

Co do Tomasza Fornala i jego przygody w Turcji, to może się ona zakończyć bardzo szybko. Niedawno reprezentant Polski zaczął być łączony z Wartą Zawiercie, gdzie miałby grać od przyszłego sezonu.

