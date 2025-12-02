Fornal zaskoczył szczerością. Po tych słowach Turcy będą źli

Tomasz Fornal od tego roku występuje w barwach Ziraatu Bankasi Ankara. Wcześniej przez sześć lat grał dla Jastrzębskiego Węgla. Po pierwszych miesiącach ma już konkretne przemyślenia dotyczące tureckiej siatkówki. Niektóre z nich z pewnością nie spodobają się kibicom nad Bosforem. Niektóre mogą z kolei przynosić im dumę. Przyjmujący reprezentacji Polski udzielił wyczerpującego wywiadu TVP Sport.

Fornal przyznał w sprawie Turcji. "Poziom zdecydowanie niższy"

- Poziom ligi tureckiej jest zdecydowanie niższy niż w Polsce. Każda drużyna, do której jechało się w PlusLidze, mogła z tobą wygrać, jeśli wystarczająco się nie skoncentrowałeś. W Turcji jest jednak kilka ekip, które nie mają z nami szans, jeśli zagramy na swoim poziomie - powiedział w rozmowie z Sarą Kalisz z wspomnianego wyżej portalu.

- Siatkówka męska chyba nie jest tu popularna. Na razie nie doświadczyłem szału na trybunach. Pierwszą kolejkę graliśmy z Fenerbahce, wcześniej Superpuchar, więc ludzi trochę było, ale na co dzień nie ma pełnych trybun. Nie jest to porównywalne do polskiej ligi - dodał.

Jednocześnie - co ucieszy kibiców Ziraatu Ankara - przyznał że warunki w jego klubie są bardzo dobre. Zwrócił uwagę na fakt infrastruktury. Według Fornala to wręcz najlepszy klub świecie pod tym konkretnym względem.

- Klub jest na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że trudno by było jakiemuś polskiemu klubowi do niego dorównać - stwierdził.

Tomasz Fornal to dwukrotny medalista mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw Europy i wicemistrz olimpijski. W sierpniu skończył 28 lat.