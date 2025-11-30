Hitowe transfery gwiazd reprezentacji Polski? Budują prawdziwą potęgę

Warta Zawiercie w ostatnich latach stała się jednym z najmocniejszych polskich klubów. Pod wodzą trenera Michała Winiarskiego wygrała Puchar Polski (2023/24) i krajowy superpuchar (2024), a ponadto dwukrotnie zdobyła srebro PlusLigi (2023/24, 2024/25) i raz Ligi Mistrzów (2024/25). W obecnym sezonie dalej mierzy wysoko i wydaje się mieć ambitne plany na przyszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak szczerze o relacji z ojcem. "Tata miał do mnie pretensje"

Warta Zawiercie dokona dwóch hitów transferowych? Prezes reaguje

Z zawiercianami zaczęli być łączeni dwaj reprezentanci Polski. Pierwszy to Tomasz Fornal, który ostatniego lata zamienił Jastrzębski Węgiel na Ziraat Bankkart Ankara, zatem mógłby błyskawicznie wrócić do ojczyzny. Drugi to Jakub Kochanowski, od 2024 r. występujący w Projekcie Warszawa. Czy dojdzie do sprowadzenia dwóch wielkich gwiazd (a prywatnie przyjaciół), którzy wraz z Bartoszem Kwolkiem, Jakubem Popiwczakiem czy Mateuszem Bieńkiem stworzyliby gwiazdorski zespół?

Głos w tej sprawie zabrał Kryspin Baran, prezes Warty. - Klub musi myśleć o swojej przyszłości z odpowiednim wyprzedzeniem. Wiele ustaleń ma charakter przedwstępny i sporo może się jeszcze zmienić. Oficjalnie ani nieoficjalne nie komentujemy jednak doniesień dotyczących konkretnych zawodników - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Prezes Warty Zawiercie ujawnia. Rozmowy trwają

Jednocześnie Baran potwierdził, iż negocjacje dotyczące składu na nowy sezon są w toku. - Kiedyś takie rozmowy startowały w styczniu, teraz już w listopadzie - przyznał. To ze względu na obecne realia rynku siatkarskiego, choć nie dotyczy to wyłącznie transferów.

Zobacz także: 25:6, 25:8! Polski klub pokazał, jak się gra w europejskich pucharach

- Już na tym etapie planujemy także turnieje towarzyskie przed przyszłym sezonem i okres przygotowawczy. Kibiców może to dziwić. Jak byśmy nie myśleli na tyle do przodu, to byśmy zostali w tyle. Tego od nas wymaga sytuacja - wyjaśnił. Po czym dodał: - Niedobre jest to, że plotki wyciekają do mediów.

A jak radzi sobie Warta Zawiercie w obecnym sezonie? W 10 meczach PlusLigi (bilans 8-2) zdobyła 23 punkty, co daje jej prowadzenie w tabeli. W niedzielę o 17:30 zagra na wyjeździe z Treflem Gdańsk.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU