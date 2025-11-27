Kiedy po sezonie 2023/24 Aleksander Śliwka opuścił ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, to chyba sam się nie spodziewał, że jego przygoda z kolejnym klubem potrwa zaledwie rok. Czołowy polski siatkarz został zawodnikiem japońskiego Suntory Sunbirds Osaka, ale ostatecznie znów musiał zmienić otoczenie. Od dawna wiedzieliśmy, że przeniesie się do innego kraju, lecz wciąż brakowało oficjalnej informacji.

Śliwka w nowym klubie. "Cisza dobiegła końca"

W kuluarach mówiło się, że Śliwka trafi do tureckiego Halkbanku Ankara. 27 listopada klub oficjalnie potwierdził tę informację, prezentując w mediach społecznościowych nowego zawodnika.

Śliwka wziął udział w filmie trwającym ponad minutę, w którym przebywa w różnych częściach miasta, aż wreszcie wita się z kolegami z zespołu i sztabem szkoleniowym. Widać, że Halkbank bardzo cieszy się z tego transferu.

"Cisza dobiegła końca… W Halkbank rozpoczyna się nowy rozdział. Witamy Aleksandra Śliwkę" - czytamy na oficjalnym profilu Halkbanku na platformie X.

Powiększa nam się zatem liczba Polaków w lidze tureckiej. Przed tym sezonem do Ziraatu Bankasi Ankara przeszedł Tomasz Fornal. Wcześniej natomiast w Fenerbahce Stambuł został zakontraktowany Fabian Drzyzga. Warto również zwrócić uwagę na to, że w żeńskich rozgrywkach mamy w Turcji kilka Polek.

Poważna kontuzja Śliwki. Data powrotu tajemnicą

Po ogłoszeniu transferu Śliwki właściwie jedynym pytaniem pozostaje, kiedy reprezentant Polski wróci na boisko. W lipcu przed turniejem Ligi Narodów doznał poważnej kontuzji stopy. Wówczas stało się jasne, że opuści nie tylko te rozgrywki, ale także mistrzostwa świata oraz pierwsze miesiące sezonu klubowego.

