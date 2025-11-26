25:6, 25:8! Polski klub pokazał, jak się gra w europejskich pucharach

Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w ubiegłym sezonie wywalczyły Superpuchar Polski, a potem odpadły w półfinale Pucharu Polski i w tej samej fazie w Tauron Lidze. Potem po zaciętej walce bielszczanki przegrały walkę o brązowy medal z PGE Budowlanymi Łódź i w efekcie w tym sezonie w europejskich pucharach mogły grać tylko w Pucharze CEV.

25:6, 25:8, a potem? Demolka w Pucharze CEV

Bielszczanki w tych rozgrywkach w ubiegłym sezonie odpadły w ćwierćfinale z tureckim THY Stambuł. Teraz drużyna prowadzona przez Bartłomieja Piekarczyka w I rundzie zmierzyła się w dwumeczu z chorwackim Dinamem Zagrzeb.

Ośmiokrotne mistrzynie Polski (ostatni raz w 2010 roku) nie miały żadnych problemów ze zwycięstwem. Mało tego w dwóch pierwszych setach całkowicie zdemolowały rywalki. Pierwszego seta wygrały do sześciu, a drugiego do ośmiu! W sumie gospodynie w dwóch pierwszych partiach zdobyły zaledwie 14!punktów.

"25:6. Takim wynikiem zakończył się pierwszy set BKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała z Dinamo Zagrzeb. Chorwatki same zdobyły… 3 punkty. BKS na 64% w ataku, 6 bloków" - napisał w serwisie X VolleyViper.

"Marta Orzyłowska - 10 punktów na 75% ataku, 2 bloki i 2 asy serwisowe. Rewanż w Bielsku-Białej wydaje się formalnością" - dodał potem.

Rewanżowy mecz, który będzie tylko formalnością, odbędzie się w czwartek, 4 grudnia. Początek o godz. 20.30. Zwycięzca dwumeczu w 1/8 finału rozgrywek zmierzy się z lepszym zespołem ze starcia: OTP Banka Branik Maribor (Słowenia) - AP PAOK Saloniki (Grecja).

I runda Pucharu CEV: OK Dinamo Zagrzeb – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (6:25, 8:25, 21:25)

