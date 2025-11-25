Francuz przyjechał do Polski i wydał wyrok. Nigdzie nie widział czegoś takiego

Choć w PlusLidze nie brakuje gwiazd światowego formatu, to Jean Patry był w ostatnich latach zdecydowanie jednym z najlepszych siatkarzy, jacy przewinęli się przez polską ligę. Francuz trafił w 2023 roku do Jastrzębskiego Węgla i był bardzo ważną częścią drużyny, która zdobyła wówczas mistrzostwo Polski. Choćby w trzech meczach finałowej rywalizacji z Aluronem Wartą Zawiercie zdobył łącznie 46 punktów. Jastrzębianie doszli też wówczas do finału Ligi Mistrzów, lecz ulegli w nim włoskiemu Itas Trentino (0:3). Potem spisywał się też wspaniale w reprezentacji Francji, zdobywając z nią mistrzostwo olimpijskie (wygrana 3:0 w finale z Polską). Został zresztą wybrany najlepszym atakującym turnieju.

Mistrz olimpijski nie zapomniał o Polsce. Nigdzie indziej nie widział czegoś takiego

Patry spędził w Polsce tylko rok, a obecnie gra swój już drugi sezon w tureckim Galatasaray Stambuł. Wciąż jednak darzy nasz kraj bardzo ciepłymi uczuciami. W rozmowie z francuską telewizją mistrz olimpijski nie mógł się nachwalić naszej ligi i stwierdził wprost, że takiej atmosfery na meczach siatkówki, jak w Polsce, nie widział nigdzie indziej. Nawet we Włoszech, gdzie grał jeszcze zanim trafił do Jastrzębskiego.

- Mówi się, że liga polska oraz włoska to obecnie dwie najlepsze ligi świata. Jest między nimi pewna rywalizacja. Jednak jeśli chodzi generalnie o atmosferę na meczach, to w Polsce jest absolutnie najlepsza, jaka tylko może istnieć. Siatkówka to jest ich sport numer jeden. Ich sport narodowy. W ich reprezentacji narodowej są praktycznie same gwiazdy. Ludzie tam kochają chodzenie na mecze siatkarskie, a co więcej, bardzo dobrze znają się na tym sporcie - powiedział Patry.

W tym zdecydowanie przebijamy Włochów

- Hale są praktycznie zawsze pełne. Grałem tam i w finale Superpucharu, i w finale ligowym. Mnóstwo magicznych momentów. We Włoszech tego jest mniej. Tam graliśmy często w halach, które świeciły nieco pustkami. Oczywiście na największych meczach są komplety, ale ogólnie właśnie tej magii, które jest w Polsce, tam brakuje - ocenił Francuz.

