Tydzień temu klub PlusLigi zwolnił trenera. Teraz komunikat ws. zawodnika. Szok

KS Norwid Częstochowa, występujący w tym sezonie PlusLigi pod nazwą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, przechodzi obecnie burzliwy okres. Od początku rozgrywek wygrał zaledwie jeden mecz ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:2, a pozostałe sześć przegrał. Dlatego też w tabeli zajmuje przedostatnie 13. miejsce z dorobkiem trzech punktów. A mowa przecież o ekipie, która w zeszłym sezonie awansowała do play-offów. W związku z tym gorąco zrobiło się w klubowych gabinetach.

W minioną środę 19 listopada działacze Norwida postanowili rozstać się z trenerem Guillermo Falascą. Hiszpan stracił posadę po porażce 1:3 z beniaminkiem ChKS-em Chełm. Jego obowiązki tymczasowo przejął Roberto Cocconi, który dotychczas był drugim szkoleniowcem. Pod jego wodzą drużyna przegrała w piątek 1:3 ze Skrą Bełchatów. Zdaniem Marka Magiery z Polsatu Sport bliski zastąpienia Falaski jest były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski - Włoch Andrea Anastasi. Okazuje się jednak, że to niejedyna zmiana w częstochowskim klubie.

W poniedziałek na stronie internetowej Norwida pojawił się dość niespodziewany komunikat. - KS Norwid Częstochowa informuje, że z dniem 22 listopada 2025 roku została podjęta decyzja o zakończeniu współpracy z Mateuszem Masłowskim, zawodnikiem występującym na pozycji libero. Dziękujemy Mateuszowi za reprezentowanie barw naszego klubu, współpracę oraz emocje dostarczone sympatykom podczas występów w Norwidzie. Życzymy powodzenia w dalszej karierze oraz wielu sukcesów w kolejnych etapach siatkarskiej drogi - mogliśmy przeczytać.

Rozstanie z Masłowskim to spora niespodzianka. Dziwi przede wszystkim moment, w którym ono następuje. Dzieje się to przecież w trakcie sezonu. W dodatku klub w żaden sposób nie poinformował o powodach tej decyzji.

Mateusz Masłowski z Norwidem Częstochowa związany był od sezonu 2024/25. Wcześniej występował w Cuprum Lubin, Czarnych Radom czy Asseco Resovii Rzeszów. Na razie nie wiadomo, gdzie będzie kontynuował karierę.