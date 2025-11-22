Kosmiczne show Kurka w Japonii! Po meczu nie mieli wątpliwości

Bartosz Kurek przed sezonem 2025/26 zdecydował się na powrót do Japonii. Kibice - co nie może dziwić - mocno nad tym ubolewali. Wcześniej bowiem kapitan polskiej kadry wrócił do PlusLigi tylko na rok, reprezentując ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W Japonii natomiast czuje się doskonale. W przeszłości był ważnym punktem klubu Wolfdogs Nagoya. Teraz występuje w Tokyo Great Bears. W sobotę Kurek dosłownie rozbił bank.

Kurek show w Japonii. Co za gra!

Tokyo Great Bears rywalizował z JT Thunders. Co ciekawe, w poprzednich dwóch spotkaniach ekipa ze stolicy Japonii przegrała 0:3 z Wolfdogs Nagoyą. Sytuacja w tabeli zatem trochę się pogorszyła. W sobotę tokijczycy triumfowali 3:2.

Mecz miał ciekawy przebieg, bo najpierw prowadzili gospodarze - wygrali pierwszego seta 25:23. Następnie Tokyo Great Bears wyrównał stan rywalizacji po grze na przewagi, zwyciężając 29:27.

Trzecia partia także należała do przyjezdnych, którzy zwyciężyli 25:23. JT Thunders był w stanie doprowadzić do tie-breaka, przewyższając rywali w czwartej partii (25:16). Ostatnia odsłona pojedynku należała jednak już do Kurka i spółki. Zwycięstwo 15:10 mówi samo za siebie.

Kurek został wybrany MVP meczu. Zdobył aż 29 punktów. Atakował ze skutecznością 49 procent (26/53). Zanotował jednego asa serwisowego i dwa punktowe bloki. Już nie pierwszy raz w tym sezonie Kurek pokazał dużą klasę. W sierpniu skończył 37 lat, a wciąż potrafi przechylać szalę zwycięstwa na korzyść swoich drużyn.

Będzie marsz w górę tabeli?

W sobotę siatkarze Tokyo Great Bears zanotowali czwarte zwycięstwo w sezonie. Mają też na koncie pięć porażek. Obecnie w stawce dziesięciu ekip ligi japońskiej zajmują 6. pozycję. Już w niedzielę będą mieli okazję do kolejnego starcia z JT Thunders.

JT Thunders - Tokio Great Bears 2:3 (25:23, 27:29, 23:25, 25:16, 10:15)

