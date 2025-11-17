Tomasz Fornal przeszedł do Ziraatu Bankasi Ankara z Jastrzębskiego Węgla. Pierwsze mecze w Turcji ma bardzo dobre, był jedną z głównych postaci Ziraatu. Zgarnął Superpuchar Turcji, a jego zespół jest liderem ligi po trzech meczach, ma komplet punktów. Przy okazji został vlogerem. Jego filmy na YouTube mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, a jego kanał zebrał prawie 40 tys. subskrybentów.

Fornal może wrócić do PlusLigi

Tomasz Fornal wiąże duże nadzieje z grą w Ziraacie, liczy na triumf z Turkami w Lidze Mistrzów. Ale to może być jego jedyny sezon poza Polską w karierze klubowej. Podpisał roczny kontrakt, który może nie zostać przedłużony.

Według informacji podanych przez Jakuba Balcerzaka Fornal ma po roku wrócić do polskiej ligi i związać się w 2026 r. z Aluron CMC Wartą Zawiercie. To byłby gigantyczny transfer obecnego wicemistrza Polski.

Wieści nt. przyszłości 28-letniego przyjmującego mogą potwierdzać wielkie ambicje Zawiercia, które marzy o mistrzostwie Polski i chce zdominować PlusLigę na lata. Ale moment pojawienia się informacji nt. przyszłości Fornala jest też zaskakujący, bo jesteśmy na bardzo wczesnym etapie sezonu klubowego.

Aktualnie w kadrze drużyny z Zawiercia jest czterech przyjmujących - Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Jakub Czerwiński i Patryk Łaba.

W sobotę Warta przegrała z Jastrzębskim Węglem 2:3. Wcześniej zanotowała serię pięciu wygranych z rzędu, pokonując m.in. takie ekipy jak ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Bogdanka LUK Lublin.

W tabeli PlusLigi Warta zajmuje drugie miejsce z 15 punktami na koncie. Tyle samo ma prowadzący Indykpol AZS Olsztyn, ale jednocześnie ma lepszy stosunek setów.