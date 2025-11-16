Żaden sekret, kim jest jej ojciec. W Polsce jest legendą

Paweł Zagumny to legenda polskiej siatkówki. Były znakomity rozgrywający zagrał w reprezentacji Polski 427 spotkań. Zagumny zakończył karierę w kwietniu 2017 roku. Były zawodnik AZS PZU UWM Olsztyn, Panathinaikosu Ateny, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, AZS Politechniki Warszawska jest jedynym polskim siatkarzem, który zagrał na czterech igrzyskach olimpijskich (1996, 2004, 2008 i 2012).

Oto czym się zajmuje córka Pawła Zagumnego

Nie wszyscy fani siatkówki wiedzą, czym się zajmuje córka Pawła Zagumnego - Wiktoria. O niej zrobiło się głośno w 2016 roku, kiedy mając 12 lat, zaserwowała w meczu pożegnalnym swojego ojca. Potem Wiktoria Zagumny w 2020 roku grała na mistrzostwach Europy U-17.

- Przez wiele lat przebywała blisko boiska i patrzyła na mnie. Dość wcześnie sama zdecydowała się na grę w siatkówkę i tak już zostało. Nie trzeba było w żaden sposób jej namawiać do tej dyscypliny - mówił kilka lat temu Zagumny w rozmowie z TVP Sport.

W 2023 roku wychowanka Metra Warszawa została zawodniczką uniwersyteckiej drużyny Old Dominion University. We wrześniu tego roku zagraniczne media napisały, że ma ponad 2000 udanych wystaw w swojej karierze.

- Wiktoria to utalentowana rozgrywająca z międzynarodowym doświadczeniem - chwalił swoją podopieczną trener Fred Chao, cytowany przez WP Sportowe Fakty.

Wiktoria Zagumny, która obecnie ma 21 lat, jest w związku z Owenem Santosem, który gra w piłkę nożną akademickiej drużynie Uniwersytet Illinois w Chicago. Jego idolem jest jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej - Leo Messi.