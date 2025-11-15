Wyjechał z Polski do Japonii i przeżył wstrząs. Oto co go spotkało

Norbert Huber jest jednym z najlepszych polskich siatkarzy. W ostatnim czasie mierzył się z większymi bądź mniejszymi problemami, ale był w stanie pomóc reprezentacji Polski, kiedy ta go potrzebowała. Przed sezonem klubowym zdradził, że potrzebuje zmian, więc wyjechał z Polski i trafił do Japonii, a konkretnie do klubu Wolfdogs Nagoya.

Norbert Huber zdradził, jak mu się żyje w Japonii

W wywiadzie dla TVP Sport siatkarz wyznał, że na początku nie wiedział, co go spotka, ale teraz już wie, że liga japońska jest wyrównana, więc musi być zaangażowany w 100 proc. w każdy mecz. Jak mu się żyje w Azji? - Na TikToku i Instagramie wyświetla mi się bardzo dużo reelsów dotyczących życia w Japonii. Vibe, który z nich płynie, jest wyjątkowy. Podoba mi się tutejsza jakość życia. Jestem zadowolony z tego, jak zmieniła się moja codzienność i z tego, jakich nabrała barw - powiedział.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że tutaj jestem, że jestem częścią drużyny Wolfdogs Nagoya, że praca daje mi super możliwości, jak codzienne doświadczanie Japonii. To najładniejsza karta spośród wszystkich – jestem w stanie dzięki mojej pracy żyć w takim kraju, uczyć się społeczeństwa, kultury i na każdym kroku czegoś nowego - dodał.

Norbert Huber: Nie tęsknię za Polską

Środkowy w bloku wyznał również, że jego życie pozaboiskowe również się zmieniło. Na pewno mniej osób go zaczepia na ulicy. - Od początku mojego przyjazdu do Nagoyi podobało mi się to, że mogę pójść na dwugodzinny spacer, przejść się swobodnie ulicami. Te słowa nie wynikają z tego, że mam o sobie nie wiadomo jakie mniemanie – wcale tak nie jest. Czasami po prostu chodząc po Jastrzębiu-Zdroju czy Żorach wielu ludzi próbowało wejść ze mną w interakcje. W naszej prefekturze żyje około dziewięciu milionów ludzi. Każdy ma swoje życie i żyje swoim życiem - podkreślił.

- Cieszy mnie to, że mogę żyć azjatyckim życiem. (...) W żaden sposób nie tęsknię za Polską. Do tego, kiedy czytam, co się dzieje w polskiej lidze, cieszę się, że jedyne, co mnie z nią łączy, to przeglądanie komentarzy na X - zakończył.