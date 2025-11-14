Kurek zmierzył się z byłym klubem. To musiało zaboleć

Bartosz Kurek po nieco ponad rocznej przerwie wrócił do Japonii. Od tego sezonu występuje w tamtejszym Tokyo Great Bears. Wcześniej jednak bronił barw Nagoya Wolf Dogs, gdzie obecnie środkowym jest inny reprezentant Polski - Norbert Huber. W czwartek i piątek oba zespoły rozegrały ze sobą dwa mecze. I cóż, dla Kurka spotkanie z byłymi kolegami z pewnością nie należało do przyjemnych.

Kurek przegrał z byłym klubem i to dwa razy. I do tego te liczby...

W czwartek ekipa Kurka nie urwała choćby jednego seta. Przegrała 22:25, 15:25 i 23:25. W dodatku sam kapitan reprezentacji Polski rozegrał rozczarowujące zawody. Jak odnotował Jakub Balcerzak, nasz atakujący zdobył zaledwie 13 punktów, a jego skuteczność w ataku wynosiła raptem 43 proc. Zdecydowanie lepiej zaprezentował się Huber. Skończył pięć ataków i dołożył cztery punktowe bloki.

Następnego dnia Kurek i jego Tokyo Great Bears mieli okazję do rewanżu. Historia się jednak powtórzyła. Po raz kolejny przegrali w trzech setach, a rywalizację nawiązali jedynie w pierwszym i drugim. Najpierw przegrali do 23, a w kolejnym oba zespoły musiały grać na przewagi. Bohaterem końcówki okazał się wówczas Huber. Polak popisał się asem serwisowym i dał swojej ekipie wygraną 30:28. Ostatni set siatkarze z Nagoi wygrywali już wyraźnie 25:18.

Kurek zagrał przeciwko Huberowi. Tak spisali się Polacy

Indywidualnie nasi zawodnicy zanotowali podobne liczby, jak dzień wcześniej. Obaj zdobyli punkt więcej. - Wolfdogs Nagoya Norberta Hubera wygrywa po raz drugi w trzech setach z Tokio Great Bartosza Kurka! Dobre spotkanie w wykonaniu Hubera, który zdobył 10 punktów dla Wolfdogs. 14 punktów, 43 proc. w ataku, na koncie lidera Tokio Bartosza Kurka. Po raz kolejny, świetne zawody japońskiego duetu Miyaura - Mizumachi - podsumował Balcerzak.

W tabeli ligi japońskiej zespół Kurka zajmuje szóste miejsce na 10 drużyn. Do tej pory wygrał tylko trzy z ośmiu meczów w sezonie. Z kolei ekipa Hubera plasuje się dwa miejsca wyżej. Liderem jest Osaka Bluteon.