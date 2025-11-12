"Michał Winiarski zrezygnował ze stanowiska trenera reprezentacji Niemiec w siatkówce mężczyzn z powodów osobistych, ze skutkiem natychmiastowym" - ogłosił w środę Niemiecki Związek Piłki Siatkowej (DVV). - Niedawno zdałem sobie sprawę, że moja rodzina potrzebuje więcej mojego czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo intensywna, a między zobowiązaniami ligowymi i reprezentacyjnymi praktycznie nie było czasu na odpoczynek. Do tego doszły drobne problemy zdrowotne - tłumaczył sam szkoleniowiec. O jego decyzji już rozpisują się niemieckie media.

"Poważna strata dla niemieckiej reprezentacji". W Niemczech aż huczy po odejściu Winiarskiego

"Niemiecki Związek Piłki Siatkowej niespodziewanie poszukuje nowego trenera. Michał Winiarski zrezygnował, mimo że jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku" - ogłosił magazyn "Kicker". Dziennikarze podkreślali, że Winiarski dość niespodziewanie wprowadził Niemców na igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie nieznacznie przegrał ćwierćfinał z późniejszym złotym medalistą - Francją. W dodatku raptem rok temu przedłużył umowę z myślą o kolejnych igrzyskach w Los Angeles.

"To niespodzianka!" - tak na wieść o rezygnacji Polaka zareagował z kolei dziennik "Bild". - Odejście Winiarskiego to poważna strata dla niemieckiej reprezentacji w kontekście jej przyszłości - dodał i również podkreślał znakomity wynik Niemców na igrzyskach.

Niemcy wprost o Winiarskim. "To typ człowieka, który..."

W podobnym tonie wyrażał się też portal NTV, który uznał odejście Winiarskiego za "druzgocącą wiadomość". - Siatkarska sensacja: selekcjoner reprezentacji natychmiast rezygnuje - możemy przeczytać. - To typ człowieka, który trenuje całym sercem, a mimo to Michał Winiarski podjął doniosłą decyzję. Selekcjoner niemieckiej męskiej reprezentacji siatkówki natychmiast kończy swoją kadencję. Jego rodzina najwyraźniej odegrała w tym kluczową rolę - dodano.

Głos w sprawie rezygnacji Winiarskiego zabrał także dyrektor sportowy niemieckiego związku Christian Duennes. - Michał wykonał fantastyczną pracę w ciągu ostatnich kilku lat. Znacząco poprawił drużynę, zarówno pod względem sportowym, jak i osobistym, wprowadzając ją na nowy poziom. To gorzka pigułka do przełknięcia, ale szanuję jego decyzję - powiedział, cytowany przez niemieckie media. Te przekazały również, że związek planuje odbyć rozmowy z pięcioma-sześcioma kandydatami na stanowisko nowego trenera i zaproponować kontrakt do igrzysk w 2028 r. Tymczasem Winiarski nadal pozostaje trenerem występującego w PlusLidze Aluronu CMC Warty Zawiercie.