Michał Winiarski zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec!

Michał Winiarski objął siatkarską reprezentację Niemiec w 2022 r. I osiągnął z nią bardzo solidne wyniki - po 12 latach przerwy wprowadził ją na igrzyska olimpijskie (2:3 w ćwierćfinale z Francją w Paryżu mimo prowadzenia 2:0) czy zajął dziewiąte miejsce na mistrzostwach Europy 2023. O poprawienie tych rezultatów już nie powalczy.

Michał Winiarski nie jest już selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Niemiec. Oto powody

"Michał Winiarski zrezygnował ze stanowiska trenera reprezentacji Niemiec w siatkówce mężczyzn z powodów osobistych, ze skutkiem natychmiastowym. Niemiecka Federacja Piłki Siatkowej (DVV) przeprowadzi w najbliższych tygodniach rozmowy z kilkoma kandydatami w celu znalezienia następcy" - czytamy na oficjalnej stronie związku.

- Ostatnie kilka lat w reprezentacji Niemiec było jednymi z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących w mojej karierze - pełnych pasji, rozwoju i niezapomnianych chwil z niezwykłymi ludźmi - powiedział Michał Winiarski, dla którego trenowanie męskiej reprezentacji Niemiec było "wielkim zaszczytem". Zatem co się zmieniło?

- Niedawno zdałem sobie sprawę, że moja rodzina potrzebuje więcej mojego czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo intensywna (prowadzi Wartę Zawiercie - red.), a między zobowiązaniami ligowymi i reprezentacyjnymi praktycznie nie było czasu na odpoczynek. Do tego doszły drobne problemy zdrowotne. To wszystko pokazało mi, że czas odpocząć, naładować baterie i spojrzeć w przyszłość ze świeżym spojrzeniem - dodał.

Michał Winiarski opuszcza reprezentację Niemiec z podniesioną głową "Wykonał fantastyczną pracę"

Christian Duennes, nadzorujący kadrę, określił odejście Winiarskiego "wielką stratą" DVV. - Michał wykonał fantastyczną pracę w ciągu ostatnich kilku lat. Znacznie rozwinął drużynę, zarówno pod względem sportowym, jak i osobowościowym, oraz wyniósł ją na nowy poziom. Jego strata to gorzka pigułka do przełknięcia, ale szanuję jego decyzję. Życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego - oznajmił.

"DVV dziękuje Michałowi Winiarskiemu za jego wybitną pracę, pasję i zaangażowanie w niemiecką siatkówkę. 42-latek poprowadził męską reprezentację DVV do sensacyjnego awansu na igrzyska olimpijskie, (wygrywając kwalifikacje - red.) w Rio de Janeiro w październiku 2023 r. - pierwszego awansu od 2012 roku. W Paryżu drużyna minimalnie straciła medal, przegrywając w ćwierćfinale z późniejszymi mistrzami olimpijskimi z Francji. W nadchodzących tygodniach DVV przeprowadzi rozmowy z kilkoma kandydatami na trenerów. Celem jest wyłonienie najlepszego możliwego szkoleniowca z grupy pięciu lub sześciu potencjalnych kandydatów" - tak zakończono komunikat.

Cieniem na kadencji Winiarskiego kładą się tegoroczne mistrzostwa świata na Filipinach. Tam Niemcy (1-2) nie wyszli z grupy i wygrali tylko z najgorszym Chile (0-3), a musieli uznać wyższość Słowenii (2-1) oraz Bułgarii (3-0), która sensacyjnie dotarła do finału i dopiero tam przegrała z Włochami (0:3).

Michał Winiarski pozostaje trenerem Warty Zawiercie, aktualnego wicemistrza Polski, którą prowadzi od 2022 r. Zdobył z nią Puchar Polski (2023/24) i krajowy superpuchar (2024), a także dwa srebra PlusLigi (wcześniej w 2023/24) oraz jedno Ligi Mistrzów (2024/25).