Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Michał Winiarski zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec!
Michał Winiarski trzy lata temu został selekcjonerem reprezentacji Niemiec, z którą był nawet blisko strefy medalowej igrzysk olimpijskich. Mogło się wydawać, że ta współpraca będzie kontynuowana, aż pojawił się komunikat dotyczący przyszłości polskiego szkoleniowca. Wiadomo, co stoi za jego decyzją.
Michał Winiarski podczas meczu Niemcy - Chile na MŚ siatkarzy na Filipinach
Screen Polsat Sport 2

Michał Winiarski objął siatkarską reprezentację Niemiec w 2022 r. I osiągnął z nią bardzo solidne wyniki - po 12 latach przerwy wprowadził ją na igrzyska olimpijskie (2:3 w ćwierćfinale z Francją w Paryżu mimo prowadzenia 2:0) czy zajął dziewiąte miejsce na mistrzostwach Europy 2023. O poprawienie tych rezultatów już nie powalczy.

Zobacz wideo Aluron CMC Warta Zawiercie tym razem bez pucharu Polski. Michał Winiarski: Szczęście sprzyja lepszym Wybierz serwis

Michał Winiarski nie jest już selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Niemiec. Oto powody

"Michał Winiarski zrezygnował ze stanowiska trenera reprezentacji Niemiec w siatkówce mężczyzn z powodów osobistych, ze skutkiem natychmiastowym. Niemiecka Federacja Piłki Siatkowej (DVV) przeprowadzi w najbliższych tygodniach rozmowy z kilkoma kandydatami w celu znalezienia następcy" - czytamy na oficjalnej stronie związku.

- Ostatnie kilka lat w reprezentacji Niemiec było jednymi z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących w mojej karierze - pełnych pasji, rozwoju i niezapomnianych chwil z niezwykłymi ludźmi - powiedział Michał Winiarski, dla którego trenowanie męskiej reprezentacji Niemiec było "wielkim zaszczytem". Zatem co się zmieniło?

- Niedawno zdałem sobie sprawę, że moja rodzina potrzebuje więcej mojego czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo intensywna (prowadzi Wartę Zawiercie - red.), a między zobowiązaniami ligowymi i reprezentacyjnymi praktycznie nie było czasu na odpoczynek. Do tego doszły drobne problemy zdrowotne. To wszystko pokazało mi, że czas odpocząć, naładować baterie i spojrzeć w przyszłość ze świeżym spojrzeniem - dodał.

Michał Winiarski opuszcza reprezentację Niemiec z podniesioną głową "Wykonał fantastyczną pracę"

Christian Duennes, nadzorujący kadrę, określił odejście Winiarskiego "wielką stratą" DVV. - Michał wykonał fantastyczną pracę w ciągu ostatnich kilku lat. Znacznie rozwinął drużynę, zarówno pod względem sportowym, jak i osobowościowym, oraz wyniósł ją na nowy poziom. Jego strata to gorzka pigułka do przełknięcia, ale szanuję jego decyzję. Życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego - oznajmił.

Sprawdź także: Gigantyczna sensacja w PlusLidze! Dwa asy serwisowe na koniec

"DVV dziękuje Michałowi Winiarskiemu za jego wybitną pracę, pasję i zaangażowanie w niemiecką siatkówkę. 42-latek poprowadził męską reprezentację DVV do sensacyjnego awansu na igrzyska olimpijskie, (wygrywając kwalifikacje - red.) w Rio de Janeiro w październiku 2023 r. - pierwszego awansu od 2012 roku. W Paryżu drużyna minimalnie straciła medal, przegrywając w ćwierćfinale z późniejszymi mistrzami olimpijskimi z Francji. W nadchodzących tygodniach DVV przeprowadzi rozmowy z kilkoma kandydatami na trenerów. Celem jest wyłonienie najlepszego możliwego szkoleniowca z grupy pięciu lub sześciu potencjalnych kandydatów" - tak zakończono komunikat.

Cieniem na kadencji Winiarskiego kładą się tegoroczne mistrzostwa świata na Filipinach. Tam Niemcy (1-2) nie wyszli z grupy i wygrali tylko z najgorszym Chile (0-3), a musieli uznać wyższość Słowenii (2-1) oraz Bułgarii (3-0), która sensacyjnie dotarła do finału i dopiero tam przegrała z Włochami (0:3). 

Michał Winiarski pozostaje trenerem Warty Zawiercie, aktualnego wicemistrza Polski, którą prowadzi od 2022 r. Zdobył z nią Puchar Polski (2023/24) i krajowy superpuchar (2024), a także dwa srebra PlusLigi (wcześniej w 2023/24) oraz jedno Ligi Mistrzów (2024/25).

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich