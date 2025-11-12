Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Czegoś takiego nie było! Co za wieści ws. polskich siatkarzy. Absolutny rekord
Reprezentacja Polski w przyszłym roku będzie bronić mistrzostwa Europy wywalczonego przed dwoma laty. Podopieczni Nikoli Grbicia wzbudzają gigantyczne zainteresowanie, o czym poinformowała bułgarska federacja. Czegoś takiego w siatkówce jeszcze nie było.
DLOKR
Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

W tegorocznych mistrzostwach świata na Filipinach reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce. W starciu  o brąz Biało-Czerwoni pokonali 3:1 Czechów (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). W finale Włochy pokonały 3:1 Bułgarię (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Bułgarię, która będzie jednym ze współgospodarzy kolejnego wielkiego turnieju, a w której - jak czytamy - zainteresowanie siatkówką jest przeogromne. Bułgarska federacja poinformowała, że zaledwie cztery dni po uruchomieniu sprzedaży zakupiono już ponad 16 tysięcy biletów. Tego jeszcze nie było.

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów pokonała PGE Projekt Warszawa 3:0. Jakub Bucki ocenił spotkanie

Mecz Polaków budzi kosmiczne zainteresowanie. Tego jeszcze nie było w światowej siatkówce

"BVF dodaje, że meczem, który najbardziej rozpala emocje kibiców, jest spotkanie wicemistrza świata z trzecią drużyną globu, czyli starcie Bułgaria - Polska. Odbędzie się ono 16 września 2026 w ramach ostatniej kolejki Grupy B turnieju" - czytamy w informacji cytowanej przez polsatsport.pl.

Bułgaria będzie współgospodarzem turnieju o mistrzostwo Europy w 2026 roku. Czempionat odbędzie się także w Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Polacy trafili do grupy B, w której zagrają z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Bułgarią i Ukrainą.

Należy pamiętać, że ostatnie mistrzostwa Europy, które w 2023 roku odbywały się w Bułgarii, Izraelu, Macedonii Północnej i we Włoszech, padły łupem Polski. W finale Biało-Czerwoni pokonali Włochów aż 3:0 (25:20, 25:21, 25:23). Brązowe medale przypadły w udziale Słoweńcom, którzy zwyciężyli Francę 3:2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11). 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!