Czegoś takiego nie było! Co za wieści ws. polskich siatkarzy. Absolutny rekord

W tegorocznych mistrzostwach świata na Filipinach reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce. W starciu o brąz Biało-Czerwoni pokonali 3:1 Czechów (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). W finale Włochy pokonały 3:1 Bułgarię (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Bułgarię, która będzie jednym ze współgospodarzy kolejnego wielkiego turnieju, a w której - jak czytamy - zainteresowanie siatkówką jest przeogromne. Bułgarska federacja poinformowała, że zaledwie cztery dni po uruchomieniu sprzedaży zakupiono już ponad 16 tysięcy biletów. Tego jeszcze nie było.

Mecz Polaków budzi kosmiczne zainteresowanie. Tego jeszcze nie było w światowej siatkówce

"BVF dodaje, że meczem, który najbardziej rozpala emocje kibiców, jest spotkanie wicemistrza świata z trzecią drużyną globu, czyli starcie Bułgaria - Polska. Odbędzie się ono 16 września 2026 w ramach ostatniej kolejki Grupy B turnieju" - czytamy w informacji cytowanej przez polsatsport.pl.

Bułgaria będzie współgospodarzem turnieju o mistrzostwo Europy w 2026 roku. Czempionat odbędzie się także w Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Polacy trafili do grupy B, w której zagrają z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Bułgarią i Ukrainą.

Należy pamiętać, że ostatnie mistrzostwa Europy, które w 2023 roku odbywały się w Bułgarii, Izraelu, Macedonii Północnej i we Włoszech, padły łupem Polski. W finale Biało-Czerwoni pokonali Włochów aż 3:0 (25:20, 25:21, 25:23). Brązowe medale przypadły w udziale Słoweńcom, którzy zwyciężyli Francę 3:2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).