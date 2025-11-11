Po pięciu kolejkach liderem tabeli jest DevelopRes Rzeszów z dorobkiem 13 pkt. Na drugiej lokacie plasują się Budowlani Łódź (12 pkt), a na trzeciej Radomka Radom.

REKLAMA

Zobacz wideo DevelopRes Rzeszów z AL-KO Superpucharem Polski! Julita Piasecka: Cudowne uczucie

Polska siatkarka pobiła rekord

W tej kolejne miało też miejsce historyczne wydarzenie. Zawodniczka UNI Opole - Katarzyna Zaroślińska-Król rozegrała 392. mecz w Tauron Lidze. Tym samym atakująca pobiła rekord największej liczby meczów rozegranych w lidze. Wcześniej należał on do Pauliny Maj-Erwardt.

Jednak zanosi się na to, że rekordu Katarzyny Zaroślińskiej-Król długo nikt nie pobije. "Czujemy, że jeszcze zdąży pobić kilka innych rekordów!" - pisze w social mediach Tauron Liga.

Atakująca UNI Opole jest również druga pod względem liczby klubów, w których grała w Tauron Lidze. Ma na swoim koncie dziewięć zespołów. Ponadto Tauron Liga przypomina, że plasuje się na piątym miejscu w rankingu najlepiej punktujących zawodniczek w jednym meczu (36 pkt).

Zobacz też: Semeniuk i spółka pokazali, że niemożliwe nie istnieje. Było już 20:25, 11:25

Katarzyna Zaroślińska-Król rozgrywa 17. sezon w Tauron Lidze. Jej zespół - UNI Opole pokonał Stal Mielec 3:0 (25:21, 25:23, 25:18). W tym meczu Katarzyna Zaroślińska-Król zdobyła 20 punktów. Jedno "oczko" mniej zanotowała Uxue Guereca, która została wybrana MVP tego spotkania.

Przebieg kariery Katarzyny Zaroślińskiej-Król

Swoją karierę seniorską Katarzyna Zaroślińska-Król zaczynała w Legionovii Legionowo. Potem grała w Skrze Bełchatów, Stali Mielec, Budowlanych Łódź, Dąbrowie Górniczej, Treflu Sopot, Chemiku Police, DevelopResie Rzeszów, ŁKS-ie Łódź, Radomce Radom. W 2022 - 2023 przeniosła się do PAOK-u Saloniki. Od tej pory broni barw UNI Opole.

Na swoim koncie atakująca ma pięć Pucharów Polski, dwa mistrzostwa kraju, cztery wicemistrzostwa i trzy brązowe medale. W 2012 i 2013 roku sięgnęła po Superpuchar Polski. Pięciokrotnie była wybierana najlepszą atakującą Pucharu Polski.