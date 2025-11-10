Semeniuk i spółka pokazali, że niemożliwe nie istnieje. Było już 20:25, 11:25

Po czterech meczach włoskiej Serie A Sir Susa Scai Perugia była niepokonana. Jednak to mogło się zmienić, bo w minioną niedzielę drużyna Kamila Semeniuka mierzyła się na wyjeździe z Piacenzą.

Kapitalny Comeback drużyny Kamila Semeniuka

To spotkanie rozpoczęło się bardzo źle dla Perugii. Piacenza była dużo lepsza i wygrała dwa pierwsze sety. Pierwszy zakończył się wynikiem 25:20. Jednak w drugiej partii gospodarze dodali gazu i rozgromili rywali 25:11.

Kiedy wydawało się, że zespół leży na łopatkach, ten dał radę się podnieść i zatriumfować w dwóch kolejnych partiach po 25:21. To oznaczało tie-breaka, a w nim lepsi ponownie okazali się goście z Sir Susa Scai Perugii 15:8 i odwrócili wynik meczu z 0:2, a 3:2.

W barwach Piacenzy królowali Bovolenta i Madiraci. Ten pierwszy zdobył 21 punktów, a drugi 16. Z kolei w Perugii najlepiej punktującym był Ben Tara (14 pkt) oraz... Kamil Semeniuk, który zdobył 10 pkt.

Po tym spotkaniu ciekawym spostrzeżeniem podzielił się Jakub Balcerzak. "Bardzo imponuje mi od początku sezonu ligowego warstwa mentalna Kamila Semeniuka. Odnoszę wrażenie, że nasz przyjmujący stał się dla Angelo Lorenzettiego najważniejszą postacią w linii przyjęcia" - napisał w serwisie X.

"Trudny start w meczu z Cucine Lube - fantastyczny tie-break i nagroda MVP. Trudne momenty w meczu z Modeną - świetny w ostatniej partii, kończy z nagrodą MVP. Bardzo nieudany początek w meczu z Gas Sales Piacenzą - w kolejnych trzech setach najlepszy zawodnik na boisku" - zrelacjonował.

"Trzyma przyjęcie w układzie z doświadczonym Colacim i jednym z duetu Plotnicki/Ishikawa, dodatkowo od początku sezonu błyszczy w polu serwisowym, dobry początek" - zakończył.