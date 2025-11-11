Żaden sekret, kim jest jej ojciec. W Polsce jest wielką gwiazdą

Kiedy Stephane Antiga w 2007 roku dołączył do PGE Skry Bełchatów, nikt nie spodziewał się, że z czasem Polska stanie się jego drugim domem. Francuz nie tylko błyszczał na boiskach PlusLigi (potem też jako gracz Delecty Bydgoszcz), ale już w roli szkoleniowca poprowadził naszą reprezentację do złotego medalu mistrzostw świata. W ostatnich latach pracował głównie jako trener siatkówki kobiet, natomiast w lipcu ogłoszono, że poprowadzi Bogdankę LUK Lublin.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Córka Antigi też gra w siatkówkę. Oto jej obecny zespół

Skoro Stephane Antiga wylądował w Lublinie, to naturalnym ruchem było związanie jego nastoletniej córki również z zespołem z tego miasta. Cztery miesiące temu Manoline Antiga dołączyła do AZS-u UMCS Lublin. To drugoligowy zespół, który prowadzi Wojciech Ignatiuk. Z racji, że mówimy o beniaminku, trudno spodziewać się, żebyśmy zobaczyli go w najbliższym czasie w 1. lidze, ale postępy córki legendarnego siatkarza na pewno warto będzie obserwować.

Manoline Antiga urodziła się na Majorce jako córka dwójki Francuzów, ale większość życia spędziła w Polsce i na ligowej stronie figuruje właśnie jako polska siatkarka. W przeszłości występowała m.in. w młodzieżowych zespołach włoskiego Savino Del Bene Volley oraz MKS V LO Developres Rzeszów. Ma 183 centymetrów wzrostu i występuje na pozycji przyjmującej, podobnie jak jej ojciec.

ZOBACZ TEŻ: Rozegrali seta roku! Absolutne szaleństwo w meczu drużyny Kurka

W miniony weekend drużyna z Lublina pokonała w trzech setach MKS Skalneo Maraton Krzeszowice.