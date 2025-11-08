Deklasacja w hicie PlusLigi! Niebywałe, że to pierwsze zwycięstwo

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel jeszcze kilka lat temu byli największymi potęgami oraz rywalami w PlusLidze, a także czołowymi ekipami Europy. Zespół, który w przeszłości prowadził Nikola Grbić, został jednak "rozkupiony" przez bogatsze kluby. Przykładowo: Kamil Semeniuk odszedł do Włoch, Olek Śliwka wybrał Japonię, a Jakub Kochanowski Resovię. Ostatnio dość podobny los zaczyna spotykać Jastrzębie, które również straciło paru ważnych siatkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Jastrzębski Węgiel przegrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle

W minione lato Jastrzębski Węgiel opuścił Tomasz Fornal, czyli siatkarz, który przez lata stanowił jego podporę oraz pełnił funkcję lidera - zarówno na boisko, jak i w szatni. Po kilku meczach sezonu 2025/2026 już możemy powiedzieć, że jego brak jest bardzo odczuwalny. Ekipa Andrzeja Kowala co prawda pokonała w pierwszych dwóch kolejkach AZS Olsztyn oraz Ślepsk Suwałki, ale niedługo później wręcz odbiła się od mocniejszych zespołów.

ZOBACZ TEŻ: Przeżyła piekło przez test płci. "Dlaczego mi to robią?"

Na początku listopada Projekt Warszawa pokonał Jastrzębski Węgiel w trzech szybkich setach, a w sobotę dokonała tego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kibice większe emocje zobaczyli głównie w trzecim, ostatnim secie, który był w końcówce rozgrywany na przewagi. W poprzednich dwóch Jastrzębie znajdowało się momentami na prowadzeniu (w drugim nawet 19:15!), ale im dłużej trwała partia, tym bardziej zaznaczała się przewaga gospodarzy.

Kędzierzynianie triumfowali 3:0. Co ciekawe, to dla nich... pierwsze zwycięstwo w sezonie. Jak to możliwe? Mówimy o drużynie, które miała najtrudniejszy terminarz w lidze - mierzyła się kolejno z Bogdanką LUK Lublin, Aluron CMC Wartą Zawiercie oraz Skrą Bełchatów. Dwa z meczów z tymi zespołami przegrała po tie-breaku.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:16, 25:23, 27:25)