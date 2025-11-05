Znamy zwycięzcę Superpucharu Polski! Aż 60 punktów w pierwszym secie

Siatkarski sezon już ruszył. Faworytkami środowego Superpucharu był DevelopRes Rzeszów - lider tabeli Tauron Ligi. ŁKS obecnie zajmuje w lidze piąte miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef WADA o Enhanced Games, igrzyskach dopingowiczów: Cyrk i makiawelizm. To jest narażanie ludzi na śmierć

60 punktów w jednym secie. Superpuchar Polski rozstrzygnięty!

W mecz lepiej weszły łodzianki, które szybko odrobiły stratę 0:3 i wyszły na dwupunktowe prowadzenie. Od tego czasu trwała bezwzględna walka o każdy kolejny punkt. W końcu siatkarki DevelopResu odrobiły stratę i w końcowej fazie seta wyszły na bezpieczne prowadzenie (20:17). Tylko że tej przewagi nie udało się utrzymać. ŁKS wyrównał i dopiero po długiej walce łodzianki przegrały pierwszego seta 29:31.

Zupełnie inną historię miał drugi set, w którym łodzianki po niezłym początku zaczęły tracić punkt za punktem. Z prowadzenia 7:6 dla ŁKS-u szybko zrobiło się... 17:10 dla DevelopResu. To była już strata nie do odrobienia. Do końca seta ŁKS zdobył tylko siedem punktów.

Wydawało się, że trzeci set skończy się bardzo szybko. Rzeszowianki zaczęły go od zdobycia pięciu punktów z rzędu! O dziwo łodzianki dały radę się podnieść. ŁKS po długiej walce doprowadził do wyrównania (14:14), a niedługo potem wyszedł na bezpieczne prowadzenie (21:18). Rzeszowianki próbowały jeszcze odpowiedzieć, ale ostatecznie przegrały 24:26.

Przez prawie całego czwartego seta siatkarki DevelopResu Rzeszów miały przewagę. Kluczowy moment spotkania był przy wyniku 21:17. I rzeszowianki kompletnie w nim zawiodły. ŁKS zaczął odrabiać straty i w końcu doprowadził do wyrównania (22:22) - ostatni raz w tym secie remis był przy wyniku 3:3. Wydawało się, że łodzianki uwierzą w siebie i doprowadzą do wyrównania w meczu, ale ostatecznie to jednak DevelopRes przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrał tego seta 25:23.

Tym samym rzeszowianki wygrały cały mecz 31:29, 25:17, 24:26, 25:23 i zdobyły Superpuchar Polski!