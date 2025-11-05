Nie żyje 26-letni reprezentant kraju. "Nie doczekał się większej chwały"

Saber Kazemi uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych irańskich siatkarzy ostatnich lat. Jego kariera została brutalnie przerwana. Według irańskiej federacji siatkarskiej atakujący został porażony prądem. Stało się to przy okazji treningu w katarskim klubie Al-Rayan, kiedy wchodził do basenu. Natychmiast trafił do szpitala. Lekarze utrzymywali go w stanie śpiączki farmakologicznej, a jego stan ocenili jako krytyczny.

Pod koniec października stwierdzono u Kazemiego śmierć mózgu. Podtrzymywano funkcje życiowe u siatkarza za pomocą specjalnej aparatury. "Irańska Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła, że Saber Kazemi doznał śmierci mózgu, ale system podtrzymujący życie nie został przerwany, a zawodnik jest pod szczególną opieką i podłączony do urządzeń - podawał profil Voleybolun Sesi na platformie X.

Saber Kazemi nie żyje

5 listopada nad ranem czasu polskiego irańska federacja podała informację o odłączeniu aparatury i śmierci Kazemiego. Siatkarz zmarł w wieku zaledwie 26 lat.

"Irańska siatkówka pogrążona w żałobie; Saber nie doczekał się większej chwały. Saber Kazemi, młody i leworęczny gwiazdor irańskiej siatkówki, zmarł dziś rano w wieku 26 lat, pogrążając w głębokim smutku dużą irańską rodzinę siatkarską" - czytamy w krótkim komunikacie.

Saber Kazemi spędził większość kariery w azjatyckich klubach. Występował w zespołach z Indonezji, Kuwejtu i Kataru, ale miał także epizod w Europie. W sezonie 2018/2019 grał w tureckim zespole Ziraat Bankasi Ankara.

W swoim dorobku miał m.in. złoty medal Klubowych Mistrzostw Azji z 2021 r. i mistrzostwo Azji w barwach Iranu w tym samym roku. W obu turniejach wybrano go najlepszym zawodnikiem. Do tego dwukrotnie triumfował w igrzyskach azjatyckich. W 2022 r. został wybrany najlepszym zagrywającym Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.