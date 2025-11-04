Kluczowe wieści ws. polskich MŚ. PZPS ogłasza. "Jesteśmy ogromnie szczęśliwi"

Siatkarska reprezentacja Włoch będzie bronić swojego mistrzostwa świata w Polsce. To właśnie w naszym kraju za dwa lata odbędzie się mundial. Choć o organizacji tego turnieju wiemy od dawna, dopiero w październiku Polski Związek Piłki Siatkowej zaczął informować o aspektach organizacji tego turnieju.

16 października podano komunikat o pierwszym mieście gospodarzu. Na konferencji prasowej ogłoszono, że najlepsi siatkarze świata zagrają w gdańskiej Ergo Arenie. Zaprezentowano wtedy też logotyp mistrzostw.

Na zdradzenie kolejnych tajemnic trzeba było poczekać do 4 listopada. Wtedy właśnie podano informację o drugim mieście gospodarzu zbliżających się mistrzostw. Jest to Olsztyn. Hala Urania znajdująca się w tym mieście niedawno przeszła generalny remont, a trybuny mogą pomieścić ponad cztery tysiące widzów.

W komunikacie PZPS czytamy słowa prezesa federacji, Sebastiana Świderskiego: "Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że to właśnie Olsztyn będzie jednym z miast gospodarzy FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Jest to miasto pełne siatkarskich tradycji, które przez lata zapracowało sobie na to, by powierzyć mu organizację turnieju z najwyższej półki. Jestem przekonany, że Olsztyn potwierdzi swoją niesamowitą gościnność, a wyremontowana Urania wypełni się kibicami spragnionymi siatkówki na światowym poziomie!"

Olsztyn jedną ze stolic siatkówki

W olsztyńskiej hali Urania rozegrane zostaną zmagania dwóch grup. Oznacza to, że miejscowi kibice będą mogli obejrzeć aż 12 spotkań! Siatkówka od lat związana jest z tym miastem. AZS Olsztyn pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski mężczyzn. Drużyna występuje w PlusLidze nieprzerwanie od sezonu 1999/2000.

O tym, że Polska będzie gospodarzem mistrzostw świata w siatkówce, wiemy od ponad dwóch lat. Ogłosił to ówczesny premier, Mateusz Morawiecki, na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki w 2023 roku. Towarzyszyli mu prezes PZPS, Sebastian Świderski oraz kapitan reprezentacji, Bartosz Kurek. Polska organizowała siatkarskie mundiale w latach 2014 oraz 2022. Mecze tego drugiego turnieju rozgrywane były również w Słowenii.