Wielkie poruszenie w świecie siatkówki. Wrona i Kaczmarek ruszyli z gratulacjami

Aleksander Śliwka ma za sobą koszmarny okres. Już podczas pobytu w japońskim Suntory Sunbirds trapiły go kontuzje. Dzień przed rozpoczęciem turnieju Ligi Narodów w Gdańsku na treningu kostka Śliwki ułożyła się w nienaturalny sposób. Niestety uraz wykluczył go nie tylko z finiszu Ligi Narodów, ale także z udziału w mistrzostwach świata. - Kość łódkowata wypadła ze stawu i przemieściła się w inne miejsce. Trzeba było ją więc ustawić - wyznał siatkarz.

Aleksander Śliwka przekazał fantastyczne wieści. "Powiększamy nasz zespół"

30-latek wspólnie z partnerką Jagodą Gruszczyńską poinformowali za to w niedzielę, że spodziewają się dziecka. "Powiększamy nasz mały zespół. Rodzina trzyosobowa, już wkrótce" - przekazali na Instagramie, dodając wymowne zdjęcie, na którym trzymają się za ręce.

Momentalnie na doskonałe wieści zareagowali popularni sportowcy. Joanna Wołosz, Konrad Bukowiecki, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Damian Wojtaszek, Natalia Kaczmarek, Nikołaj Penczew, Wojciech Żaliński czy Andrzej Wrona - to tylko część tych, którzy pogratulowali parze potomka. Nie zabrakło też komentarzy rozemocjonowanych kibiców.

Stało się zatem to, co zapowiadał jakiś czas temu Tomasz Fornal. - Wiem, że będą mieć za niedługo małego bobaska, tak że wujek Tomek zostanie, a oni sobie pójdą gdzieś. Tak że taki samotny nie będę - mówił żartobliwie w programie "Dzień Dobry TVN", wspominając, że prawdopodobnie będzie dzielić z kolegą miasto, gdyż ten prawdopodobnie trafi do tureckiego Halkbank Ankara.

Śliwka z Joanną Gruszczyńską są parą od 10 lat. Ich ślub miał miejsce w 2024 roku w trakcie przerwy między sezonami.