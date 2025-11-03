Semeniuk jest niesamowity! Tak Włosi docenili Polaka

Forma Semeniuka w 2025 roku jest naprawdę wysoka. Polak świetnie prezentował się nie tylko w siatkówce klubowej, ale reprezentacyjnej. W pewnym momencie uważano go za najlepiej dysponowanego gracza w kadrze Nikoli Grbicia, z którą sięgnął po złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata. Wygląda na to, że 29-latek powoli odbudowuje formę, jaką prezentował w czasach gry w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Semeniuk błyszczy w Italii. Znowu go wyróżnili

W 4. kolejce SuperLegi zespół Semeniuka mierzył się z Modeną, która nieźle rozpoczęła sezon - od dwóch wygranych i porażki. Najwięcej przed niedzielnym meczu mówiło się nieprzypadkowo o Simone Giannellim, który miał rozegrać 400. spotkanie na włoskich parkietach. Jego koledzy dopilnowali, żeby dwukrotny mistrz świata miał udany jubileusz. Perugia pokonała rywali w czterech setach.

Nieoceniony w barwach Perugii ponownie okazał się Kamil Semeniuk. Polak znakomicie radził sobie z zagrywkami przeciwników - miał aż 63 procent przyjęcia pozytywnego oraz 26 procent perfekcyjnego. Do tego zdobył 9 punktów, z czego 3 za sprawą asów serwisowych. Nasz siatkarz robił też swoje w obronie i nic dziwnego, że otrzymał statuetkę MVP meczu.

- Jestem zadowolony, ale chciałbym podkreślić, że to MVP należy do całego zespołu, ponieważ to był bardzo trudny mecz przeciwko świetnemu zespołowi. Grali bardzo dobrze od początku sezonu i dzisiaj też grali bardzo dobrze, ale co najważniejsze, my byliśmy pewni siebie oraz skupieni do samego końca [...] Cieszymy się, bo wygraliśmy trudne spotkanie - podsumował Semeniuk w wywiadzie dla ligowych mediów.

Kamil Semeniuk reprezentuje barwy Sir Susa Scai Perugii od 2022 roku. Jego kolegą z zespołu jest Wassim Ben Tara, inny siatkarz mający polskie obywatelstwo, który jednak na arenie międzynarodowej nie reprezentuje barw Biało-Czerwonych.