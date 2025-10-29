Polakom pokazał się ze świetnej strony. Doszło do tragedii. "Śmierć mózgu"

Saber Kazemi uchodził za jeden z największych talentów irańskiej siatkówki. Z sukcesami występował w tamtejszej reprezentacji narodowej, z którą wywalczył mistrzostwo Azji. Miał także okazję pokazać się polskiej publiczności podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w 2022 r., gdzie wybrano go najlepiej zagrywającym siatkarzem turnieju. Niestety niedawno 26-latkowi przytrafił się tragiczny wypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki MOYA Radomki Radom z trzecim zwycięstwem w sezonie 25/26. Kornelia Garita: Nie zagrałyśmy dzisiaj naszej siatkówki"

Miał być gwiazdą reprezentacji Iranu. Wstrząsające wieści. "Doznał śmierci mózgu"

Jak informowała irańska federacja, Kazemi został porażony prądem podczas wchodzenia do basenu. Działo się to przy okazji zajęć w katarskim klubie Al-Rayan, którego jest zawodnikiem. Siatkarz początkowo skarżył się na silne bóle głowy, po czym zapadł w śpiączkę z powodu urazu mózgu. Z tego powodu ostatnie dni spędził w szpitalu, a jego stan uznano jako krytyczny. W końcu w środę pojawiły się nowe wieści ws. jego stanu i są one koszmarne.

- Irańska Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła, że Saber Kazemi doznał śmierci mózgu, ale system podtrzymujący życie nie został przerwany, a zawodnik jest pod szczególną opieką i podłączony do urządzeń - podał profil Voleybolun Sesi na platformie X.

Wpisem na ten temat podzielił się również Jakub Balcerzak. - Komisja medyczna złożona z najlepszych specjalistów w Iranie, potwierdziła śmierć mózgu u siatkarza Sabera Kazemiego. 26-latek od ponad tygodnia jest w śpiączce... W ostatnich dniach, na prośbę irańskiej federacji, przetransportowano Kazemiego do szpitala w Teheranie - przekazał.

Kazemi większość kariery spędził na Bliskim Wschodzie. Zanim trafił do Al-Rayyan, krótko występował w Indonezji. Wcześniej zaś grał w klubach z Kuwejtu, Kataru i Iranu. W sezonie 2018/2019 był zawodnikiem tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara.