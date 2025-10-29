Polakom pokazał się ze świetnej strony. Doszło do tragedii. "Śmierć mózgu"

Saber Kazemi uchodził za jeden z największych talentów irańskiej siatkówki. Z sukcesami występował w tamtejszej reprezentacji narodowej, z którą wywalczył mistrzostwo Azji. Miał także okazję pokazać się polskiej publiczności podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w 2022 r., gdzie wybrano go najlepiej zagrywającym siatkarzem turnieju. Niestety niedawno 26-latkowi przytrafił się tragiczny wypadek.
Jak informowała irańska federacja, Kazemi został porażony prądem podczas wchodzenia do basenu. Działo się to przy okazji zajęć w katarskim klubie Al-Rayan, którego jest zawodnikiem. Siatkarz początkowo skarżył się na silne bóle głowy, po czym zapadł w śpiączkę z powodu urazu mózgu. Z tego powodu ostatnie dni spędził w szpitalu, a jego stan uznano jako krytyczny. W końcu w środę pojawiły się nowe wieści ws. jego stanu i są one koszmarne.
- Irańska Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła, że Saber Kazemi doznał śmierci mózgu, ale system podtrzymujący życie nie został przerwany, a zawodnik jest pod szczególną opieką i podłączony do urządzeń - podał profil Voleybolun Sesi na platformie X.
Wpisem na ten temat podzielił się również Jakub Balcerzak. - Komisja medyczna złożona z najlepszych specjalistów w Iranie, potwierdziła śmierć mózgu u siatkarza Sabera Kazemiego. 26-latek od ponad tygodnia jest w śpiączce... W ostatnich dniach, na prośbę irańskiej federacji, przetransportowano Kazemiego do szpitala w Teheranie - przekazał.
Kazemi większość kariery spędził na Bliskim Wschodzie. Zanim trafił do Al-Rayyan, krótko występował w Indonezji. Wcześniej zaś grał w klubach z Kuwejtu, Kataru i Iranu. W sezonie 2018/2019 był zawodnikiem tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara.
