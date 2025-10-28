Aleksiej Spiridonow już od kilku lat znany jest ze skrajnie negatywnego stosunku do Polaków. Rosyjski przyjmujący okazuje go poprzez krytykowanie polskich sportowców i wymianę zdań z polskimi kibicami. - To są brudne istoty. Nie uważam ich za ludzi - stwierdził kiedyś wprost w jednym z wywiadów. W efekcie wielu uważało, że jest największym wrogiem polskiej siatkówki.

Marcin Możdżonek mocno o Spiridonowie

Teraz na temat Aleksieja Spiridonowa wypowiedział się Marcin Możdżonek, były reprezentacyjny środkowy.

- Spiridonow to był człowiek, którego my nie szanowaliśmy, bo nie mieliśmy takich podstaw. Znakomita większość siatkarzy w drużynie rosyjskiej też go nie szanowała. To był taki zdecydowanie odszczepieniec, który był raczej niegodny do reprezentowania kraju. No ale z jakichś powodów w tej drużynie się znajdował. Lubił prowokować. Wiele razy usłyszał od nas, ode mnie też, co o nim myślimy - przyznał Możdżonek w rozmowie z "Kanałem Sejmowym".

Spiridonow w swojej karierze m.in. dwa razy wygrał Ligę Mistrzów z Zenitem Kazań, a z kadrą Rosji w 2013 roku mistrzostwo Europy.

Możdżonek w 2014 roku zdobył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata. W latach 2011–2014 był kapitanem kadry. W sumie zagrał w niej 242 mecze. Możdżonek rok temu z ramienia własnego komitetu Lepszy Olsztyn bez powodzenia kandydował w wyborach samorządowych na urząd prezydenta Olsztyna, zdobywając 13,5% głosów w I turze.

4 czerwca tego roku dołączył do wchodzącej w skład Konfederacji partii Nowa Nadzieja.