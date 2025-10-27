2018 - to właśnie wtedy Asseco Resovia Rzeszów oraz PGE GiEK Skra Bełchatów wystąpiły Klubowych Mistrzostwach Świata w siatkówce, rozegranych po raz drugi w historii w Polsce. Drużyna z Podkarpacia awansowała nawet do półfinału imprezy, przegrywając w nim 1:3 z włoskim klubem - Cucine Lube Civitanova. Natomiast PGE GiEK Skra Bełchatów odpadła już po fazie grupowej, zajmując ostatnie, czwarte miejsce w grupie A.

W końcu! Polski klub zagra o mistrzostwo świata!

Od tamtej pory z różnych powodów żadna polska drużyna nie wystąpiła w Klubowych Mistrzostwach Świata. Rok temu na turniej rozegrany w Brazylii nie zdecydował się jechać Jastrzębski Węgiel. "Ze względu na daleką podróż, wysokie koszty organizacji takiego wyjazdu i całą logistykę z tym związaną uznaliśmy, że do Brazylii nie polecimy" - tłumaczył klub w oficjalnym komunikacie.

Teraz po siedmiu latach przerwy znów doczekamy się polskiego zespołu w Klubowych Mistrzostwach Świata. W imprezie weźmie bowiem udział wicemistrz Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie. Klub poinformował o tym na swojej oficjalnej stronie.

"Gospodarzem Klubowych Mistrzostw Świata - podobnie jak w ubiegłych latach - będzie Brazylia. Tym razem turniej rozegrany zostanie w Belem, które znajduje się na północy kraju. Jest ono największym miastem brazylijskiej Amazonii. Udział w rywalizacji weźmie 8 zespołów z całego świata. Jurajscy Rycerze będą pierwszym polskim zespołem od 2018 roku, który będzie reprezentować nasz kraj na tym turnieju" - napisał klub.

Rywalami zespołu z Zawiercia w grupie będą: Volei Renata Campinas, Praia Clube (oba Brazylia) i Al-Rayyan Sports Club (Katar). W drugiej grupie wystąpią: Sada Cruzeiro Volei (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Liban) i Osaka Bluteon (Japonia). Dwie najlepsze ekipy z obu grup awansują do półfinałów turnieju.

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 16-21 grudnia.

Najwięcej razy imprezę - po pięć razy - wygrywali Trentino Volley (Włochy) oraz Sada Cruzeiro.