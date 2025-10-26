Co za wejście Fornala do nowego klubu. Lepiej się nie dało

Ten sezon jest dla Tomasza Fornala pierwszym w zagranicznej lidze. Na razie lider polskiej kadry spisuje się bardzo dobrze. W dwóch meczach Ziraatu Bankasi Ankara z Fenerbahce Stambuł w przeciągu kilku dni wyglądał wręcz rewelacyjnie.

Znakomity mecz Fornala na starcie ligi

Tomasz Fornal może być naprawdę zadowolony ze swojego występu w pierwszym meczu ligi tureckiej. W starciu z Fenerbahce zanotował najwięcej obron spośród wszystkich zawodników, bo aż dziesięć. Zaliczył 54 proc. pozytywnego przyjęcia.

Do tego miał najwyższy procent skuteczności w ataku ze skrzydłowych (61 proc.) i największy procent efektywności w tym elemencie gry (52 proc.). Zdobył łącznie 16 punktów, z czego 14 w ataku, jeden po bloku i jeden bezpośrednio z zagrywki.

Ziraat otworzył sezon, wygrywając spotkanie z ekipą ze Stambułu bez straty seta. Pierwsze dwa sety były całkiem wyrównane, ale udało się je wygrać m.in. dzięki postawie Fornala w kluczowych momentach. W drugim ekipa z Ankary była wyraźnie lepsza. Zwyciężyła 3:0 (32:30, 27:25, 25:19).

Transfer Fornala do Turcji był jednym z największych w ciągu ostatnich miesięcy. Przy okazji zmiany otoczenia polski siatkarz zaczął nagrywać vlogi. Opublikował dwa filmy z przeprowadzki, oba mają charakter humorystyczny.

W samej Turcji oczekiwania wobec Fornala mają być naprawdę duże. Kibice Ziraatu liczą, że będzie jednym z liderów szatni do końca sezonu i pozwoli powalczyć o triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzów.

Ziraat jest liderem po pierwszej kolejce, ex aequo z zespołem Gebze BSK, który także zaczął rozgrywki ligi tureckiej od wygranej 3:0 z ekipa Bursa BB.