Kurek wrócił do Japonii i już błyszczy. Tylko ten wynik...

Bartosz Kurek po nieco ponad rocznej przerwie wrócił do Japonii i od razu pokazał się z kapitalnej strony. W sobotę w swoim debiucie w ekipie Tokyo Great Bears zdobył aż 28 punktów i odebrał nagrodę dla MVP meczu. Dzięki jego skuteczności zespół ze stolicy kraju pokonał na wyjeździe Toray Arrows 3:2. Zaledwie dzień później obie drużyny zmierzyły się ze sobą raz jeszcze. Niestety tym razem wieści nie są już tak optymistyczne.

Kolejny świetny występ Kurka w Japonii. Zabrakło tylko wygranej

Mimo że ekipa Kurka była faworytem, w niedzielnym rewanżu lepsi okazali się siatkarze Toray Arrows. Wygrali w czterech setach 25:22, 25:21, 19:23, 25:20. Polski atakujący spisał się zaś nieco słabiej niż w poprzedniej konfrontacji, choć jego statystyki wciąż pozostają imponujące. Przytoczył je na platformie X Jakub Balcerzak.

Jak odnotował, Kurek mógł pochwalić się 55-procentową skutecznością w ataku (skończył 15 na 27 prób) oraz 44-procentową efektywnością. Do tego zanotował jeden punktowy blok i sześć obron. W sumie sam zdobył 16 punktów. - Tokio Kurka przegrywa tym razem w czterech setach z Arrows, a kapitan reprezentacji Polski po raz kolejny był najlepiej punktującym zawodnikiem Great Bears! - podsumował Balcerzak.

Zarówno dla Bartosza Kurka, jak i całej drużyny Great Bears był to dopiero drugi mecz w tym sezonie ligi japońskiej. Jak na razie siatkarze z Tokio zajmują siódme miejsce w tabeli na 10 zespołów. W przyszły weekend czekają ich dwa kolejne spotkania. 1 i 2 listopada będą rywalizować z Suntory Sunbirds.

Dla 37-letniego siatkarza jest to już druga przygoda z ligą japońską. Wcześniej przez cztery lata bronił barw klubu Wolf Dogs Nagoya. Wygrał z nim między innymi mistrzostwo kraju i Puchar Cesarza. W poprzednim sezonie występował natomiast w polskiej PlusLidze - w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.