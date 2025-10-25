Niebywałe, co Kurek zrobił w Japonii! To jest szaleństwo

Bartosz Kurek grał już w Japonii. W latach 2020-2024 reprezentował barwy Wolfdogs Nagoya. Potem zaliczył roczny epizod w Kędzierzynie-Koźlu. Żaden klub PlusLigi nie zdołał przejąć kapitana reprezentacji Polski, a ten wyjechał ponownie na Daleki Wschód. W sobotę zadebiutował w barwach Tokyo Great Bears.

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Legii o Iordanescu: Nie chciałbym takiego trenera w swoim klubie

Znakomity debiut Kurka w nowym zespole Japonii

Bartosz Kurek zagrał w pięciu setach w starciu Tokyo Great Bears z Toray Arrows Shizuoka. Z pewnością gdyby nie jego skuteczność, to tokijczykom nie udałoby się wygrać. Lider polskiej kadry miał łącznie 23 punkty z ataku, prezentując skuteczność na poziomie prawie 48 procent. Dołożył do tego cztery punkty zdobyte blokiem i jednego asa serwisowego. Był najlepiej punktującym zawodnikiem całego meczu.

W dużej mierze dzięki Kurkowi Tokio wygrało z Shizuoką 3:2 (26:24, 27:25, 22:25, 21:25, 15:13). Nie dziwi zatem, że Polak dostał nagrodę MVP spotkania.

Po meczu Kurek zabrał głos. Przyznał, że dobrze się zaaklimatyzował w nowym zespole. Zapewnił, że zamierza rywalizować w Tokio o najwyższe cele. Docenił swoich kolegów z drużyny za walkę do końca w spotkaniu z Shizuoką.

- Chyba dawno mnie tutaj nie było, ale już jestem, czuje się świetnie i chce wraz z tym trenerem i tymi chłopakami zrobić coś niezłego w tym sezonie. Nagroda MVP to zawsze miłe wyróżnienie, zwłaszcza, że jestem tutaj dopiero od paru dni, ale przede wszystkim cieszę się, że zagraliśmy dobre zawody, pracujemy dalej - powiedział w rozmowie tuż po meczu.

Zobacz też: Była 32. minuta, kiedy Zieliński wszedł na boisko. Oto co zrobili kibice Napoli

Kurek skomentował wygraną w debiucie także w mediach społecznościowych. "Pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo z Tokyo Great Bears... Och i również pierwszy raz w różu" - napisał w treści posta na InstaStories, chwaląc się nowym strojem. Koszulki zespołu Kurka mają intensywnie różowy kolor, z dodatkowym efektem gradientu na barkach, gdzie róż przechodzi w kolor granatowy.

Po pierwszej kolejce Tokyo Great Bears są na czwartym miejscu w ligowej tabeli na dziesięć zespołów.