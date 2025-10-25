Kurek wszedł i pozamiatał! Co za występ! A potem jeszcze te słowa

Bartosz Kurek w sierpniu skończył 37 lat, ale nadal czuje się na siłach i ma motywację, by występować w najlepszych siatkarskich drużynach. Po ostatnim sezonie spędzonym w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zdecydował się na wyjazd za granicę. Podpisał kontrakt z Tokyo Great Bears. Już w pierwszym meczu w nowych barwach wprawił kibiców w osłupienie.
"Piękny powrót Bartosza Kurka do rozgrywek SV League! Kapitan reprezentacji Polski poprowadził właśnie swoje Tokyo Great Bears do zwycięstwa po tie breaku z Toray Arrows!" - napisał Jakub Balcerzak na portalu X, przytaczając statystyki doświadczonego siatkarza.
Kurek zdobył 28 punktów, mógł się pochwalić 48% skutecznością w ataku, 34% efektywności w ataku, jednym asem serwisowym i czterema punktowymi blokami. W dużej mierze to dzięki niemu Tokyo Great Bears pokonał Toray Arrows 3:2. Drużyna Polaka prowadziła już 2:0, po wygraniu dwóch pierwszych setów 26:24 i 27:25, ale wówczas rywale rozpoczęli pogoń. Wygrali 25:22 i 25:21, doprowadzając do tie-breaka. W nim lepsza okazała się drużyna Kurka. Wygrała 15:13.
- Konnichiwa! Chyba dawno mnie tutaj nie było, ale już jestem, czuje się świetnie i chce wraz z tym trenerem i tymi chłopakami zrobić coś niezłego w tym sezonie. Nagroda MVP to zawsze miłe wyróżnienie, zwłaszcza, że jestem tutaj dopiero od paru dni, ale przede wszystkim cieszę się, że zagraliśmy dobre zawody, pracujemy dalej - powiedział po meczu polski siatkarz, który został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania.
Dla kapitana reprezentacji Polski to powrót na japońską ziemię. W 2016 roku był siatkarzem JT Thunders, zaś w latach 2020-2024 występował w drużynie Wolf Dogs Nagoya. Przypomnijmy, że poza czasem spędzonym w Kraju Kwitnącej Wiśni Kurek występował także w rosyjskim Dinamie Moskwa (2012-2013), włoskich: Cucine Lube Banca Marche Macerata (2013-2015) i Vero Volley Monza (2019-2020) oraz tureckim Ziraat Bankasi Ankara (2017-2018).
W Polsce największe sukcesy odnosił Skry Bełchatów - zdobył z nią trzy mistrzowskie tytuły (2009, 2010 i 2011), zaś nie do pominięcia są jego osiągnięcia wywalczone w reprezentacji Polski. Z drużyną narodową zdobył aż 16 medali - w tym dwa mistrzostwa Europy (2009, 2023), mistrzostwo świata (2018) i srebro igrzysk olimpijskich (2024).
Bartosz Kurek w reprezentacji Polski występuje od 2007 roku.
