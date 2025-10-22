Leon wrócił do gry w polskiej lidze. Tak poradził sobie w pierwszym meczu

Bogdanka LUK Lublin rozpoczyna walkę o obronę mistrzostwa Polski. W pierwszej kolejce nowego sezonu PlusLigi Wilfredo Leon, Marcin Komenda, Kewin Sasak i reszta ekipy zagrali na wyjeździe ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa, gdzie debiutował legendarny argentyński rozgrywający Luciano De Cecco.

Bogdanka LUK Lublin z przytupem zaczęła sezon. Politechnika Częstochowska bez szans

Lublinianie od stanu 2:2 zaczęli przejmować inicjatywę. Zdobyli pięć kolejnych punktów, a potem bardzo skutecznie pilnowali tej przewagi. A od stanu 19:14 zaczęli jeszcze mocniej odskakiwać i ostatecznie wygrali aż 25:16.

Początek drugiej partii zwiastował dalszą dominację Bogdanki. Jednak tym razem częstochowianie mocniej się postawili i utrzymywali kontakt z przeciwnikami. Zdołali nawet doprowadzić do remisu 23:23, a później do gry na przewagi. Przy stanie 26:25 mieli nawet piłkę setową, lecz zmarnowali ją, a potem stracili jeszcze dwa punkty i przegrywali 0-2 w setach.

W trzeciej partii tylko na początku gospodarze byli w stanie dotrzymać kroku gościom. Ci "odjechali" nawet na siedem punktów (16:9) i spokojnie powiększali dorobek, zmierzając po zwycięstwo. Poszło im prawie tak dobrze jak w pierwszym secie, tym razem wygrali 25:17. Leon w sumie zdobył 15 punktów, miał 56% skuteczności w ataku (10/18) i zanotował 5 asów serwisowych!

Pierwsza kolejka Plus Ligi: Politechnika Częstochowska - Bogdanka Lublin 0:3 (16:25, 26:28, 17:25)

Dzięki wyraźnemu zwycięstwu obrońcy tytułu objęli prowadzenie w tabeli PlusLigi. W drugiej kolejce Bogdanka LUK Lublin podejmie Zaksę Kędzierzyn-Koźle (25 października), natomiast Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zagra z Barkomem Każany Lwów (28 października)