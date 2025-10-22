Polka podbija Turcję. Żaden sekret, kim jest jej ojciec

Julia Szczurowska w październiku 2017 roku w wieku zaledwie 16 lat zadebiutowała w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet. Po meczu z zespołem BKS Profi Credit Bielsko-Biała została wyróżniona nagrodą dla najlepszej zawodniczki pojedynku. W efekcie wychowanka MKS MOS Wrocław została najmłodszą zawodniczką w historii rozgrywek z tą statuetką. Potem Szczurowska grała dla: RC Cannes, Energa MKS Kalisz, Grot Budowlani Łódź, Volleyball Wrocław, Beziers Volley, Nilufer Belediyespor. Szczurowska to córka Wojciecha Szczurowskiego, byłego siatkarza m.in. Stal AZS PWSZ Nysa, Trefla Gdańsk, AZS-u Olsztyn, Politechniki Warszawskiej oraz Gwardii Wrocław.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów z pierwszym zwycięstwem w sezonie 2025/26. Artur Szalpuk: W pierwszym secie nie było nas na boisku

Julia Szczurowska błyszczy w Turcji

Julia Szczurowska od stycznia tego roku jest zawodniczką tureckiego Besiktasu Stambuł. W jego barwach atakująca spisuje się bardzo dobrze. Kolejny świetny mecz zagrała w środowe popołudnie. Besiktas zmierzył się z Bahcelievler. Szczurowska zdobyła w tym spotkaniu 19 punktów, atakowała z bardzo dobrą, 60 proc. skutecznością (18/30), miała 53. proc. efektywności w ataku i jednego asa.

"19 punktów, na poziomie ponad 60% w ataku - kolejny świetny występ naszej Julii Szczurowskiej, która zapewnia zwycięstwo Beskitasowi" - napisał w serwisie X Jakub Balcerzak, znany miłośnik siatkówki.

"Julia Szczurowska vs Bahcelievler. 19 punktów, 60% w ataku (18/30), 53% eff. ataku, 1 as. Besiktas wygrał 3:0, a Julia była najlepiej punktującą zawodniczką całego spotkania" - dodał VolleyViper.

Besiktas pewnie wygrał mecz 3:0 (25:21, 25:18, 25:10) i po trzech kolejkach z sześcioma punktami jest na szóstym miejscu w tabeli ligi tureckiej.

Zobacz także: Historyczny mecz w polskiej lidze. Jeszcze się nie zaczął, a kibice już świętowali

Szczurowska w 2019 roku wywalczyła mistrzostwo Francji z RC Cannes i grała z tym klubem w Lidze Mistrzów. Rok wcześniej z reprezentacją Polski zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy juniorek.